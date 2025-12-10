防止缺錢涉詐 國防部將提供官兵急難貸款紓困

近日馬祖防衛指揮部爆發遭詐騙集團滲透，有超過60名士官兵因涉嫌詐騙而遭到法辦，引發外界關注國軍官兵的經濟問題。國防部今（10）日召開例行記者會，說明預計開辦的國軍官兵急難貸款措施。

主計局財務中心財務長辛宜聰。 (圖/中天新聞)

主計局財務中心財務長辛宜聰少將在記者會中表示，國軍官兵急難貸款的開辦目的，是提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作，貸款資金來源為國軍生產及服務作業基金提撥，預計2026年1月施行，將依委辦銀行招標程序，另訂正式施行日期。

廣告 廣告

辛宜聰說明，申請貸款時機為現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序。至於貸款項目及其額度上限，除了小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。

(圖/國防部)

辛宜聰進一步說明官兵急難貸款的申請條件：

一、傷病醫護貸款：現役官兵本人、配偶或現役官兵本人、配偶之直系血親因傷病住院醫療（含各年齡層各類傷病住院），或無住院事實，惟因疾病須長期治療(含不孕症治療或門診手術），經醫院出具住院證明或診斷證明，並檢附自付醫療、照護費用證明者。

二、喪葬貸款：現役官兵之直系血親、配偶或配偶之直系血親死亡，經檢附死亡證明者。

三、災害貸款：現役官兵居所因遭遇水災、火災、風災、地震等災害而致房屋或屋內物品毀損必須重建（修）或購置，經居所所在鄉（鎮、市、區）公所或消防機關勘查出具證明者；屋內物品毀損必須購置者，並須出具購置費用證明。

四、育嬰貸款：現役官兵養育3足歲以下子女，經檢附親屬關係證明文件（戶口名簿或戶籍謄本影本等）者。

五、產後護理貸款：現役官兵或其配偶產後坐月子休養，經醫院出具新生兒出生證明文件，並檢附照護費用（護理機構、坐月子中心、到宅坐月子、月嫂服務或月子餐宅配費用等）證明者。

六、長期照護貸款：

1、現役官兵之配偶、本人及配偶之直系血親，有長期照顧服務法所定身心失能情形，持續已達或預期達6個月以上，經醫院出具診斷證明及照護費用證明者。

2、現役官兵之配偶、本人及配偶之直系血親未符前目情形，惟年齡65歲以上，日常生活須被照顧，經檢附照護費用（看護費用、日照中心、生活耗材及輔具費用等）相關證明者。

七、小額紓困：現役官兵服役年資滿3個月以上，有前6款以外之其他急難需求者。

(圖/國防部)

延伸閱讀

韓國電子入境卡標示「中國台灣」！外交部出手「韓政府竟未回應」