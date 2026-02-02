防止腎病惡化 新營醫院引進國際實證新藥

〔記者王涵平／台南報導〕防止腎病惡化，部立新營醫院引進國際實證新藥Kerendia，新營醫院腎臟內科醫師羅翊中表示，目前門診已有10多位患者投藥治療，臨床表現穩定控制、風險驟降。

新營醫院引進新一代非類固醇型礦物皮質素受體拮抗劑 Kerendia(finerenone)，臨床觀察發現，大部分合併糖尿病的腎病患者在治療數個月後，尿蛋白(UACR)顯著下降，腎絲球過濾率(eGFR)惡化延緩甚至停止惡化，突破傳統治療的瓶頸。

羅翊中指出，想要阻止腎功能惡化，必須同時矯正所有導致疾病惡化的因素包括血行動力學新陳代謝、發炎和纖維化，過往的藥物多著重於血行動力學(如血壓)和新陳代謝(如血糖)的改善，卻沒能有效抑制腎臟的發炎和纖維化，Kerendia的三大優勢包括抗炎修復： 具備強效的抗發炎與抗纖維化作用，保護腎臟細胞。精準阻斷： 針對糖尿病腎病變的核心病理機轉進行干預，副作用更小。實證效力： 近年已納入國際醫療指引，成為保護腎功能的新利器。

羅翊中表示，門診患者投藥治療追蹤數個月後的臨床表現，多數病患的腎絲球過濾率(eGFR)成功維持穩定，不再下滑。多數病患的尿蛋白指數(UACR)出現大幅降低，成功扭轉原本一路惡化的趨勢。過往民眾關注的腎功能指標往往侷限於腎絲球過濾率(eGFR)，然而尿蛋白(UACR)以及發炎、纖維化，對腎臟細胞的傷害更是直接且不可忽視。要做好全方位的控制跟防堵，才能有效打造最強的剎車系統，阻止腎臟細胞失速壞死，而Kerendia的問世，正是補上了先前腎病治療所缺失的重要拼圖。

羅翊中提醒，雖然新藥效果顯著，但腎功能的改善是綜合性進步的結果。患者仍需落實嚴格控制血糖與血壓；遵循低鈉、磷、鉀及適量蛋白質的飲食原則；藥物(如 Kerendia)需配合定期血液檢查，監控血鉀濃度與腎功能指標。

