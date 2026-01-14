防止行政教師全員出走 蔣萬安提高獎金「有感加碼」

台北市長蔣萬安將對行政教師加碼。（圖：台北市政府官網）

台北市長蔣萬安昨天（13日）在市政會議中宣布，市府將實質調升公立中小學及特教學校兼任行政教師的工作獎金，採用「預算規模最高」的方案，在教育部原有規畫基礎上再加碼。未來校長每月可再增加3,000元、處室主任加發2,000元、組長加發1,000元，相關調整將回溯至114年9月生效，讓有感加碼防止行政教師全員大逃走。

蔣萬安指出，上週提出的「教育革新三箭」核心精神，就是要讓教育回歸教學本位、同時照顧教師尊嚴，而行政教師獎金調升就是關鍵一環。他直言學校行政團隊是校園運作的中樞，但近年卻出現嚴重的「行政出走」現象，兼任行政的老師必須全年無休處理校務、校安通報與學生事務，責任與風險高，現行待遇卻難以反映實際付出。

蔣萬安也強調，這次決策並不是單純增加支出，而是對教育人才的長期投資。市府將依職務責任輕重給予「有感加碼」的方針。蔣萬安要求教育局儘速備妥相關數據與說明，函報教育部轉行政院核定，讓所有校長、主任、組長都能感受到臺北市政府是有溫度、有肩膀，真正重視教育專業的團隊。