防止野豬接觸廚餘設電圍籬 中央疫調報告預計3日出爐

台中養豬場爆發非洲豬瘟，目前進入第3階段的強化工作，農業部強調，此階段是關鍵期，不可鬆懈，現階段嚴防野豬接觸廚餘。

設置電圍籬、紅外線自動相機監測，已啟動27處廚餘掩埋場的巡查工作。農業部林保署保育管理組長羅尤娟表示，「那目前已經完成了霧峰還有后里 ，這兩個廚餘掩埋場附近已經設置了12台的自動相機，其餘的我們也會儘快去完成這些自動相機的架設。」

應變中心也請各縣市檢視豬隻，從8月至今死亡的狀況，看是否可以找到一些特定日期的較大數量死亡，可以進行推判有潛伏的病毒。

由於台中市府在國軍清消後又派員清消，可能影響採檢進度，是否影響解禁時程，對此陳駿季強調，後續5天是關鍵期，「這也是為什麼，我們針對所有的豬場的死豬都要做PCR檢測，就是這個目的 ，那如果說有任何的懷疑的話，我們就會考慮延後啦。」

由於豬瘟疫情，豬隻禁運禁宰連續管制15天，預估會有超過30萬頭豬隻等待上市，農業部將邀集養豬協會等單位，開會討論。

養豬協會理事長潘連周說：「冷凍廠大家都空空的都沒有肉了，家中冰箱也都沒肉了，大家會大量購買啦，如果價格要降，大家來虧錢，看起來就不要做了。」

冷凍肉品公會理事長陳東意指出，「就是把肉跟油來分離，對他們來說是沒差，但是最主要的差別是油很便宜，肉是比較行情價，所以你越多油來講，對我們來宰殺的人來說是越不利啦。」

冷凍肉品公會表示，一般7個月的成豬，一隻約125到130公斤，肉的比例約為54%，現在多養15天，可能長到135到140公斤，油多了肉只占48%到50%。公會也強調，會配合政府的政策，協助消化這些豬隻。

