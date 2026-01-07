防止野鴿野鳥群聚 花蓮市公所提醒勿隨意餵食

花蓮市公所表示依據《花蓮縣公園管理自治條例》規定，於公園等公共場所餵食動物，得處新臺幣一千二百元以上罰鍰。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

近日花蓮市公所接獲民眾投訴，指出有民眾在公園及其他公共場所餵食野鴿、野鳥，導致野鴿野鳥大量聚集，餵食後殘留的食物散落地面，不僅影響市容，也造成環境髒亂與衛生疑慮。

花蓮市公所表示，依據《花蓮縣公園管理自治條例》第八條第一項規定，於公園等公共場所餵食動物，致影響環境衛生者，得由管理機關處行為人新臺幣一千二百元以上、六千元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

市長魏嘉彥表示，公共環境的清潔與維護，除了市公所清潔隊持續加強巡查與清理外，更有賴全體市民共同配合。他呼籲民眾發揮公德心，不要隨意餵食野鴿野鳥，共同維護公園及公共空間的整潔與品質。

市公所農觀課指出，野鴿野鳥身上可能攜帶超過七十種病原體，堆積的排泄物更是病菌滋生的溫床，恐危害人類健康。人為餵食行為容易造成野鴿野鳥族群快速增加，不僅衍生噪音與環境衛生問題，也提高疾病傳播的風險。

農觀課強調，野鴿野鳥繁殖速度驚人，長期餵食將導致族群過度膨脹，進而壓縮臺灣原生鳥類的棲息空間，對生態環境造成衝擊。花蓮市公所再次呼籲市民停止餵食野鴿野鳥，齊心守護原生物種、生態平衡與環境衛生，讓花蓮市成為更宜居、更友善的城市。