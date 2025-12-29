防止「台灣有事」! 美軍陸戰隊不撤離沖繩 還將恢復持槍街頭巡邏

因應台灣突發事態並維持對中國的威懾力，9000名美軍陸戰隊自沖繩移至關島計畫「修改」。 圖：翻攝陸網/頭條@軍武驛站

[Newtalk新聞] 根據日本《共同社》27 日報導，因考慮台灣突發事態，美軍修改了原先擬將駐沖繩海軍陸戰隊步兵部隊轉移至美屬關島的構想。

此前，日美兩國政府已就將駐紮在沖繩縣內的約 1.9 萬名美軍陸戰隊員中的約 9,000 人轉移部署至日本之外達成共識。2024 年 6 月，美國海軍陸戰隊曾表示，駐沖繩的美軍部隊將從當年 12 月開始撤離，其中 4,000 人撤到關島，5,000 人撤回夏威夷及美國本土。這是自 2006 年日美兩國政府就駐日美軍重組計畫達成共識以來，美軍首次向海外轉移部署。

《共同社》的最新報導顯示，考慮到台灣「突發事態」，力圖維持對中國的威懾力，美軍修改了這一計畫。最新修改方案是步兵部隊繼續留在司令部位於沖繩縣宇流麻市的海軍陸戰隊第三遠征軍麾下。

美軍陸戰隊第462重型直升機中隊和海軍陸戰隊第172航空支援中隊在距離台灣僅110公里的與那國島上建立了第一個前沿空中加油點。 圖：翻攝自美國海軍陸戰隊的Ｘ

報導還稱，修改內容已寫入海軍陸戰隊 10 月更新的檔《兵力設計》。這可能會對日美兩國政府已達成一致的海軍陸戰隊移師關島計畫產生影響。

美國海軍陸戰隊總部在接受《共同社》採訪時就修改的理由指出：「海軍陸戰隊為了維護地區和平與穩定，要展現對敵對勢力採取重大行動的態勢。」

《共同社》報導稱，日本內閣官房長官木原稔就此次修改可能產生的影響表示：「日美之間已經達成的共識並未發生變化。」一名日本政府高官認為，海軍陸戰隊正在謹慎研究包括其他部隊轉移方案在內的計畫。

日本內閣官房長官木原稔。 圖：翻攝自日本防衛省Ｘ（推特）

對此，中國軍事專家張軍社 28 日表示，從報導看，對於撤離計畫，日美目前並未表示完全停止，下一步美軍如何行動仍待觀察。「但有兩點比較明確：一是再度證實美國海軍陸戰隊並不想完全從沖繩（琉球）撤出；二是美軍可能比原計劃留下更多人員，這與美國新發佈的國家安全戰略中提出的堅守『第一島鏈』、控制『第二島鏈』的戰略目標一致。」

報導還提及，中國正迅速強化限制美軍靠近近海的反介入/區域拒止（A2/AD）能力。相關人士透露，美軍內部因此對將步兵部隊從距離台灣較近的沖繩轉移至距離更遠的關島出現異議。張軍社認為，鑒於解放軍遠端導彈打擊能力增強，美軍可能認為從沖繩撤到關島意義不大，因為關島也已在打擊範圍內。

此外，據美國軍方媒體《星條旗報》28 日報導，駐日美軍計畫在年末重新派兵在沖繩街頭持槍巡邏。報導稱，負責該項工作的美軍憲兵將主要在當地夜生活區巡邏，且可能不再由當地警方陪同。

中國經常突破美國「第一島鏈」與「第二島鏈」封鎖，拓展西太平洋戰略縱深，打破美日同盟長期塑造的海上圍堵態勢。第一、第二、第三條島鏈範圍圖。關島位於第二島鏈，夏威夷位於第三島鏈。 翻攝自 騰訊網 邵永靈

今年 11 月，一段美軍士兵在沖繩街頭巡邏的視頻讓日本民眾大為不滿，不少民眾談到了駐日美軍長期侵害日本平民的惡行，並質疑美軍持槍巡邏的必要性。

當月 22 日，美軍憲兵誤把一名深夜在酒吧飲酒的美國平民男子當成違紀的美軍官兵，在攔截執法時將對方抱摔在地，視頻被曝光後受到大量批評，隨後駐日美軍宣佈巡邏暫停。

日本政府表示，日方願意在維持駐日美軍紀律和社區秩序等工作上與美方繼續合作，駐日美軍也表示已加強對憲兵的訓練教育，避免在巡邏中再次發生意外。

美國空軍在沖繩嘉手納基地大象走路。 圖：取自維基百科 U.S. Air Force photo by Senior Airman John Linzmeier Public Domai