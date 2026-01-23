防歲末趕工爆職災 勞動部啟動春安計畫將檢查逾5000場次

勞動部今起正式啟動為期40天的「115年春安期間加強職場防災實施計畫」(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕年關將近，根據過往經驗，農曆春節前後是發生職災的高風險期間，去年春安勞檢共檢查9600多場次，停工276件、罰鍰6400餘萬元。為強化歲末及年節期間的防災，勞動部今(23)日正式啟動為期40天的「115年春安期間加強職場防災實施計畫」，今年特別擴大民間參與，聯合職業災害預防及重建中心等民間資源，及消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導，全面落實職場防災。

勞動部指出，歲末年終及春節期間，多數行業為趕工或較平時忙碌，易發生重大職災或過勞的情形，甚至可能危及公共安全，因此，針對易發生過勞的事業單位或工作場所，列為計畫期間重點宣導、輔導及檢查對象，除了預計實施5065家次檢查及30場次宣導外，也將針對勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

勞動部提醒，工作場所堆放大量易燃建材極易發生火災的「食品倉儲新建工程」、供公眾使用建築物的「裝修工程」、石化及化學工廠、囤積大量化學品的工作場所或倉庫，應強化危害物管理與動火許可；營造工程則應預防施工架與模板支撐的倒塌崩塌災害，工廠歲修作業應確實辦理進場管制與承攬管理等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

勞動部呼籲，雇主應遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，勞工朋友除要加強本身工安警覺外，雇主更務必加強安全管理，讓每位勞工朋友都能平安回家過年團聚。

