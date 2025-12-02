防毒品原物料冒名自網購輸台 卓榮泰：加強管制網購平台

為因應新興毒品危害嚴重，台灣高等檢察署統合六大緝毒系統，執行第13波「安居緝毒專案」，強力掃蕩大麻、愷他命及依托咪酯類新興毒品。行政院長卓榮泰今天(2日)表示，反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域合作，他要求主管機關加強罌粟花種子等毒品之走私查緝、對於網路購物平台也要加強管制，讓國人免於毒品的危害。

台灣高等檢察署依行政院「新世代反毒策略行動綱領」統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今年10月7日至10月26日執行「第13波安居緝毒專案」，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品。

高檢署2日於法務部調查局舉行「第13波安居緝毒專案暨查獲重大毒品發布記者會」，現場展示檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統的工作成效，行政院長卓榮泰並聽取7重大案件簡報。

高檢署指出，本次安居專案共查獲毒品嫌疑人數達1,969人，其中製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821場所，羈押134人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，成果亮眼。其中，台中地檢署查獲台灣首例栽種第二級毒品罌粟花及製造第一級毒品嗎啡案；以及高雄地方檢察署指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站，查獲自中國以「矽油」名義申報進口貨品品項，實際為製造第三級毒品，俗稱「喵喵」的第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，格外引發關注。

行政院長卓榮泰致詞時肯定查緝成果，同時也要求相關主管機關應注意違禁品列管毒品之速度、加強罌粟花種子等毒品之走私查緝、對於淘寶等網路購物平台也應加強管制。卓榮泰說：『(原音)對於網路購物平台不自我自律，當中摻雜這種毒品，我們一定要在新的打詐新法及各種毒害法律中嚴加管理，一定要對包括淘寶這樣一個不為人類安全、為台灣國人安全設想的這樣個平台，我們一定要強力地要求。如果它不能達到政府的最高的標準，我們要施以最強烈的手段，這樣才能保護國人的安全。』

此外，卓榮泰也指出，為加強青少年的保護，針對電子煙等施用工具及新興毒品必須嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭。卓榮泰也強調，反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢。

卓榮泰最後也向所有販毒分子、集團宣戰，強調政府一定會把不法分子全部繩之以法，不要心存僥倖，在場的多緝毒英雄就是政府鐵腕的最佳的保障，政府也會持續加強「五打七安」的策略，讓國人生活在安全的環境中。