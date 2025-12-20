防毒面罩+護膝 凶嫌北車丟煙霧彈 專家：匿蹤.製造騷動

台北市 / 綜合報導

台北車站發生的攻擊事件，嫌犯張文犯案時，丟擲的煙霧彈，疑似為M18煙霧彈，軍事專家推測，嫌犯犯案時應該是要隱匿行蹤.製造騷動。煙霧彈不但在生存遊戲用品店買得到，甚至上網就能購買，因為煙霧彈沒有列入警械用品管制，也不屬於《爆竹煙火管理條例》規範類別，成為管制死角。就在北車事件爆發後，許多原本在網路公開販售的煙霧彈廣告，也悄悄下架。

黑衣男子點燃煙霧彈，往遠處走道丟，接著又從拖車內，接連拿出好幾顆往四周丟，過沒多久煙霧迷漫，這是台北車站。昨(19)日發生的隨機攻擊事件，嫌犯張文犯案時，丟擲的煙霧彈，疑似是M18煙霧彈，來自生存遊戲裝備。

廣告 廣告

生存遊戲玩家說：「網路上和台北有些市集會販售，玩具槍有高規格限制，煙霧彈目前沒有。」玩家說，相較玩具槍有高規格限制，煙霧彈沒有相關法規規範，不在警方警械管制用品名單，也不屬於消防《爆竹煙火管理條例》規範類別，讓這類物品，成了管理上的死角。

或許是為了避風頭，北捷攻擊事件發生後，在電商網站搜尋「煙霧彈」，已經無法顯示相關搜尋結果，軍事專家紀東昀說：「他在人口稠密的地方丟出來，要製造騷動。」中華全民防衛知能協會秘書長葉彥彬說：「製造一個視野的盲區，讓周遭的人，對於盲區中不可控不可知的情況，造成放大恐懼的心理。」

專家說，人對恐懼的反應不同，因此造成恐慌甚至踩踏事件，是有可能的。中華全民防衛知能協會秘書長葉彥彬說：「在一些比較高危的區域或是國家，人民對於這個相關的異變，反應是非常即時又快速。」而這次北捷事件，台灣人反應淡定，專家提醒，社會治安雖然良好，但人民對於突發狀況的反應，以及敏感度，都有待加強。

原始連結







更多華視新聞報導

北車丟煙霧彈.中山隨機砍人 張嫌遭圍捕墜樓不治

北車煙霧彈攻擊 嫌穿生存遊戲裝備製造混亂

北車M7出口遭扔擲煙霧彈 1民眾受波及

