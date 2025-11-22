防毒駕再升級！高雄市警方「唾液試劑」秒測7類毒品
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為有效防制吸毒後駕車行為，維護用路人交通安全，高雄市政府警察局在刑事警察大隊召集各單位參加「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，透過分組實際操作，指導第一線執勤員警正確使用唾液毒品檢測試劑，以提升交通現場查緝效能。
試劑生技公司魏總經理除率員到場協助說明使用要領，另有感毒駕對用路人所造成的傷害，特於唾液毒品快篩試劑執法教育訓練當日，慷慨捐贈300組試劑予本局同仁使用，該試劑一次可以檢測駕駛人口腔中常見的7類毒品(包含海洛因、甲基安非他命、大麻、依托咪酯類、愷他命、4-甲基甲基卡西酮、苯二氮平類等)，亦是現行美國司法單位所使用之試劑，展現企業對公共安全的重視與支持。
本(11)月20日毒品唾液快篩試劑檢測執法首日，高雄市警方於鳳山區大東一路，旋即查獲全國首宗以唾液毒品快篩檢出陽性反應毒駕案件，警方依法當場禁止其駕駛，並移置保管車輛，成功防制吸毒後駕車行為持續進行。
高雄市警察局局長林炎田進一步指出，毒品影響中樞神經，吸食後駕駛易導致反應遲鈍、判斷錯誤，對自身及他人均構成嚴重危害。警方除持續加強道路攔檢與宣導外，未來也將善用唾液毒品檢測技術，精準辨識涉毒駕駛，強化執法效率。
高雄市政府警察局於114年1月至10月底，查獲毒駕案件共計1,040件，查緝成效較去年同期(212件)提升近5倍，警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，吸毒後駕車不僅違法，亦可能釀成憾事。警察局也將持續打擊毒駕行為，守護市民生命安全，建立「無毒、安全」的交通環境。
