防汛監測資訊太抽象民眾難懂 高雄水利局允調整

暴雨宣洩不及讓滯洪池接近滿溢，去（2024）年凱米颱風雨量導致高雄當時25個滯洪池全部滿水位，讓多個行政區淹水慘重，儘管水利局設有監測平台，顯示下水道水位、滯洪池滯洪率等即時水情，但民代指出平台資訊有限且抽象。

無黨籍高雄市議員張博洋指出，「有些地方它只有提供數據，那如果你不是水利專家，只是一般民眾的話，你光是看它-0.3、+5點多等等的，其實你真的不知道這個時候我到底該跑，還是該去放下我的防水閘門。」

除了數據太專業讓民眾看不懂，監測平台也非每個滯洪池都有即時監控，像岡山易淹水地區的典寶溪滯洪池，一座有畫面、一座黑畫面。三民的十全跟本安滯洪池都沒監控，只提供滯洪率，同樣易淹的本和里，里長則認為監控不足。

高雄市三民區本和里長陳文旗表示，「叫水利局提供再多幾支監視器，不要說只有一支，10幾秒再換一個畫面，本和里只要遇到海水漲潮的時候，可能滯洪池那個功能就排不出去，往我們這邊灌，希望要挖更多的滯洪池來裝水。」

高雄市水利局水利養護科長廖杰睿指出，「滯洪池監測影像是採最低的視角，也就是最先積水的地方，畫面的旁邊也會提供滯洪池的水位標示，可以即時呈現滯洪池水位，供民眾了解蓄水的情形。」

民代跟里長建議增加滯洪池即時監控，甚至仿效其他縣市提供下水道監視畫面，供民眾汛期即時掌握水情。對此水利局回應，未來水位計會機動調整位置、依需求布置，水位資訊也會改為民眾容易理解的文字敘述。

