防治共諜滲透 陸軍司令主持月會籲官兵勿成國安破口

（中央社記者游凱翔台北8日電）陸軍今天指出，司令呂坤修上將昨天主持月會，除安排調查局分享中共滲透案例，也強調在中共砸大錢企圖收買台灣機密資訊、作戰計畫之際，全體官兵應隨時提醒自己不能成為國安破口，要讓敵人「買不動」。

青年日報報導指出，陸軍司令部昨天於大漢營區舉行月會，會中除頒獎表揚民國114年「訓練楷模及單位」、「基地績優單位」、「績優政戰主管」及「八仙山失聯案搜救有功人員」等獎項，並由司令呂坤修上將勉勵所有官兵。

陸軍指出，會中除特別安排法務部調查局以「安全防護新思維—中共統戰滲透手段及案例」為題，分享偵辦共諜案的真實案例外，呂坤修也強調，中共滲透分化手法無孔不入，「最堅強的堡壘，必須從內部攻破」，要求全體官兵隨時提醒自己不能成為「國安破口」。

呂坤修指出，中共砸大錢企圖收買台灣機密資訊、作戰計畫，甚至愛國信念與抗敵意志。如果被收買了，敵人將可輕易的攻打；相反的，若敵人收買不成，將會更畏懼國軍奮戰到底的決心，因此陸軍部隊要讓敵人「買不動」，期許全體官兵務必堅定守護國家信念，杜絕金錢誘惑，展現抗敵決心。

陸軍也補充，各單位將持續落實召開月會，以每兩個月召開一次為原則，目的在傳達各項重要政策與工作要求，並建立穩定溝通管道，避免認知落差，確保命令貫徹，以凝聚官兵士氣，鞏固部隊團結，強化精神戰力。（編輯：蔡素蓉）1150108