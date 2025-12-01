防治奏效 愛滋疫情下降15%

疾管署舉行2025世界愛滋日「突破迷思、愛不迷失」記者會，疾管署長羅一鈞（右2）與變裝皇后一同出席進行衛教宣導，期盼消除偏見，打造更有同理心的健康社會。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署署長羅一鈞1日公布，今年截至10月新增愛滋感染數為744人，較113年同期833人減少89人，下降11%，預估今年總體人數將低於900人，寫下22年新低。未來也將加強防治力道，目標明年要讓新增感染人數一口氣降到800人以下。

響應世界愛滋日，疾管署舉辦「突破迷思，愛不迷失」記者會，邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值，傳達正確的愛滋知識與消除偏見。

羅一鈞表示，愛滋疫情自107年起整體呈現下降趨勢。今年到11月底，新增感染人數約800出頭，預估今年總體將低於900人，為22年來最低，儘管去年一度稍微回升，突破千人，但今年又下降15%，要歸功於篩檢跟追蹤、治療政策奏效。

以自我篩檢為例，今年10月就比去年同期多1萬人次，由6300人次上升至7300人次。羅一鈞強調，疾管署目標是希望明年新增愛滋感染人數能降至800人以下。

疾管署指出，113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。期盼達成全球愛滋防治愛滋3零(零新增、零死亡、零歧視)願景，邁向消除愛滋目標。