防治毒品強化公私協力 南檢召聯繫平台會議
記者王勗／台南報導
毒品犯罪防治不僅是遏止吸食，針對毒品人口的戒治也是關鍵，需要檢警、醫療單位及市府局處的共同協力。南檢檢察長鍾和憲十三日特召開毒品再犯防制聯繫平台會議，邀集南市八家合作戒癮治療醫院、毒防中心、南市府社會局及更保會台南分會等夥伴，共商反毒工作重點、遏止毒害。
鍾和憲於十三日會議中特別感謝戒癮治療網絡夥伴長年的合作付出，使南檢緩起訴戒癮治療運行順暢、成效斐然。毒品戕害國人身心甚劇，也衍生治安、健康及經濟等各層面問題，「反毒」一直是國家的重要政策，行政院去年十一月十四日通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，以阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯為四大目標，檢方也期盼與相關單位持續推動反毒工作。
南市府衛生局科長陳月英指出，與會的網絡夥伴臺南市政府衛生局陳月英科長表示，對緩起訴戒癮治療的具體期待就除了繼續推廣擴大之外，更希望提升留置率，落實跨領域合作，也感謝網絡協力，讓南市毒防中心榮獲一一三年聯合視導六都「特優」，期待幫助更多藥癮者走出毒品淵藪、造福更多家庭。
會中醫師、個管師、檢察官等也就毒品緩起訴戒癮治療業務實務問題提出建議，相關單位也研議可行方案，力求妥善解決執行中的問題，相關紀錄未來也將成為戒癮治療網絡單位運作依憑或後續研討作業流程的基礎。
鍾和憲強調，隨著手機、網路的普及、新興毒品的種類及交易方式不斷推陳出新，毒品防治工作仍需不斷精進，企盼每位毒品使用者得到更好的治療照顧、達到減少再犯，預防犯罪，復歸家庭社會的目的。
