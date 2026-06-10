防治登革熱 教育部建議學校落實「巡、倒、清、刷」

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國教署會同高雄市政府至學校職員宿舍周圍進行登革熱訪視作業(國教署提供)

學生進行校園整潔維護(國教署提供)

學校進行水溝投藥，杜絕登革熱孳生源(國教署提供)

國教署會同高雄市政府至學校職員宿舍周圍進行登革熱訪視作業(國教署提供)

夏季降雨頻繁，校園內的各類積水容器易成為病媒蚊孳生溫床。教育部國教署提醒各級學校務必提高警覺，落實校園環境巡檢及清除積水工作，並在雨後立即加強巡查高風險區域，避免病媒蚊孳生，共同守護師生健康與校園安全。

國教署體育衛生組組長邱秋嬋表示，防治登革熱最重要的是從日常環境管理做起。學校可依「巡、倒、清、刷」四大要領，每週定期巡查校園內外環境，將積水容器倒置或清除，清理不需要的廢棄物及積水物品，並刷洗容器內壁，避免病媒蚊蟲卵附著孳生。透過簡單、持續的環境整理，就能有效降低校園病媒蚊密度。

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國教署也提醒，暑假期間師生出國旅遊、返鄉或前往登革熱流行地區機會增加，出國期間應加強個人防蚊措施，返國後落實14天自主健康監測，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史；如經確診，學校應即時辦理校安通報，並配合衛生單位進行疫調及環境清消作業，共同防範疫情進入校園。

國教署指出，各地方政府已每月依排定期程，辦理社區及學校病媒蚊密度聯合稽查作業，並將查核結果及執行成效提報「行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」，以強化跨層級防治整合與執行效能；國教署也提醒，依《傳染病防治法》第70條第1項第1款規定，如經查有病媒孳生源，並經地方政府衛生主管機關通知限期改善而屆期未改善者，將依法裁處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，請各校務必確實落實防治工作。

國教署表示，將公開表揚執行成效良好且落實防治措施之學校，並辦理校園衛生主管研習，進行防治經驗交流與案例分享，深化實務知能與應變能力，以持續精進各校防治能量，共同守護校園健康安全，防堵疫情擴散。國教署呼籲，防治登革熱沒有旁觀者，校園防疫更不能鬆懈，唯有學校、家庭與師生共同落實環境清潔及健康管理，才能有效降低疫情風險，共同守護安全健康的學習環境。