防治老鼠要鬥智 環境部教你正確方法

一一五年馬年農曆春節將至，家家戶戶忙著大掃除，但民眾如發現家中出現「不速之客」︱老鼠，將影響過年的心情。環境部指出，防治老鼠不能只靠老鼠藥，更需要「鬥智」，並引用國立臺灣大學昆蟲學系徐爾烈名譽教授的建議：掌握老鼠習性，落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」的防鼠三不原則，就可安心過好年。

徐爾烈教授提醒，防鼠首先要知己知彼，掌握老鼠習性是關鍵。國內居家常見的老鼠主要有三種，體型由大到小分別為：「溝鼠」、「屋頂鼠」以及「家鼷鼠」。老鼠雖然視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺極為靈敏，且具有強大的學習能力與鑽洞本領，而且是「縮骨高手」，只要大於十元硬幣（約二公分）的孔洞，老鼠就能輕易鑽入，家鼷鼠甚至更小的縫隙也能通過。

徐教授強調防鼠必須從環境管理下手，落實居家防鼠「三不原則」：

一、「不讓鼠來」（封閉鼠道）：檢查居家環境的孔洞、門縫及通風口。任何大於二公分的縫隙都應填補；排水孔應加裝孔徑小於一公分的金屬網；門縫若過大，建議加裝金屬擋板。

二、「不讓鼠吃」（斷絕糧食）：老鼠嗅覺靈敏，食物必須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，寵物飼料在餵食後應立即收好，不留過夜。

三、「不讓鼠住」（整理環境）：老鼠喜歡在陰暗雜亂的角落築巢。民眾應清理庫房死角，避免堆積雜物，破壞老鼠的築巢條件。

若老鼠已進入家中，則建議優先採取「物理防治」。許多民眾放置捕鼠籠卻抓不到，往往是不瞭解老鼠「沿牆遊走」與「生性多疑」的特性，故捕鼠籠應沿牆角放置，而且要有耐心，不要經常變動位置，以免引起老鼠戒心。

若物理防治效果有限，才考慮使用「化學防治」（殺鼠劑）作為最後手段。使用環境用藥時，務必遵守「適量投放、隱蔽角落」原則，或者搭配鼠餌盒，以避免幼童及寵物誤觸誤；但盡量避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物或造成清理困難。

環境部提醒民眾，若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後，交付垃圾車清運；而被老鼠污染的環境，則可使用稀釋漂白水進行消毒。但若居家鼠患嚴重，建議尋求領有許可證的專業病媒防治業協助，可上網至環境部「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢合格業者資訊。