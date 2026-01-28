防治胃癌新利器！公費篩檢今年開跑 「這1族群」免費驗

115年起，衛福部將提供45至74歲民眾，終身一次免費幽門桿菌篩檢防胃癌。 圖：國健署／提供

[Newtalk新聞] 胃癌發生率居高不下，高達9成與幽門螺旋桿菌感染有關。為替民眾省荷包並阻斷病根，衛福部宣布重大政策，自115年元旦起，凡45歲至74歲民眾，政府買單提供終身一次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。衛福部呼籲，透過早期篩檢能有效降低罹癌風險，符合資格者應把握機會，為自己的健康把關。

健檢最怕篩檢流程繁瑣，這次推動的新制特別講求便民。由於胃幽門螺旋桿菌檢測與大腸癌篩檢同樣採用糞便採樣，且適用年齡層相近，符合資格者只要跑一趟醫院，從領管、採便到回管，一次搞定兩項檢查，不必重複奔波。參與計畫的醫療院所，每完成一案服務，可向國健署申請450元補助，透過誘因機制，期望全面提升篩檢普及率。

翻開癌症登記報告，數據令人心驚。胃癌位列國人十大癌症死因第7位，每年新增逾4000名病患，奪走2000多條性命。統計顯示，這類癌症若能早期發現，5年存活率超過7成5，一旦拖到晚期才確診，存活率慘跌至不到1成。醫學界公認，幽門螺旋桿菌是頭號致癌元兇，國內20歲以上成年人感染率高達30%。相較於侵入性的「內視鏡切片」或「碳13尿素吹氣法」，透過公費提供的「糞便抗原檢測」及早揪出病菌，是預防胃癌最直接的第一道防線。

萬一篩檢呈現陽性也不必恐慌，只要帶著檢驗報告回診，配合醫師指示進行除菌治療，就能有效根除病源。為確保療程效果，醫療院所若協助追蹤病患服藥狀況，也能獲得額外補助。專家建議，由於該菌傳染力強，民眾確診後應鼓勵共同生活的家人一同檢測，才能徹底阻斷家庭群聚感染，避免病情惡化。

除了醫療介入，阻斷「口對口」傳染途徑更是關鍵。衛福部常務次長莊人祥特別提出「保胃5招」，呼籲民眾從日常生活細節做起，若出現腸胃不適應及早就醫，並落實以下幾點：

1. 飲食均衡：攝取多樣化營養，維持身體防禦力。

2. 良好習慣：養成定時定量飲食，不暴飲暴食。

3. 規律運動：增強體能與免疫系統。

4. 遠離致癌物：拒絕菸品、檳榔，並減少酒精攝取。

5. 衛生飲食：避免生食及不潔食物，用餐務必使用公筷母匙，不共用杯具，杜絕交互感染風險。

