防治非洲瘟豬 國民黨醫療委員會：邊境把關、阻絕境外 中央地方一起來

對於蘇一峰醫師在臉書上表示，台灣過去有數十萬件不用查驗的入境品，境外移入可能就是非洲豬瘟侵台的破口，應該中央地方一起努力、防疫於境外，如只追究責任，根本無法解決問題，國民黨醫療委員會表示，「深表贊同！」

國民黨醫療委員會認為，任何病毒，只要不是本土病毒，首要防線就是邊境管制，台灣無非洲豬瘟，非洲豬瘟一定是境外傳入，問題發生，追查原因、預防傳播、嚴格管控、預防再次發生。該會認為，中央政府應檢討邊境把關、如何病毒藉任何合法、非法路徑入台，再與地方政府嚴格篩檢，發現可能的問題，如此才是王道。

國民黨醫療委員會指出，境外病毒就像間諜、無孔不入，若無法將之阻絕境外，一旦潛入境內，要再補獲清除，難度更添數倍，這是中央政府不能漠視的重中之重！

該會直言，目前非洲豬瘟控制在單一個案區域，在緊急處理上尚得宜，未造成外擴，為避免非洲豬瘟再突襲式地降臨其他縣市，中央應律定全國性的統一規範，不管在邊境防疫、廚餘管控、廚餘是否可以餵食，這些是問題的重心、是解決問題、防範未來的唯一道路。

國民黨醫療委員會強調，中央與地方攜手，民眾提高防疫警覺，不攜帶任何違禁品入境，這才是王道，是整體國家最高利益！

