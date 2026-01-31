防治「漢他病毒症候群」台北市下周將加強環境整頓

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，北市環保局31日表示，規畫於下周結合衛生局及區公所，加強全市環境整頓。（北市環保局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住於大安區的70多歲男性檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。北市環保局31日表示，除於第一時間針對案址進行消毒、孳清、投藥等防治工作外，規畫於下周結合衛生局及區公所，加強全市環境整頓，並請民眾同步對家戶內外環境清潔，杜絕鼠患。

環保局指出，收到衛生局通報後，1月第一時間即安排人力，依sop，針對案址周邊半徑200公尺，使用稀釋10倍的漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合執行案址周邊捕鼠監測作業，30日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。

環保局指出，前後共計動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。環保局每年採購滅鼠餌劑，民國114年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可充分提供民眾滅鼠需求，及執行北市公共空間滅鼠作業，民眾若有滅鼠需求，可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥，若於公共空間發現鼠類出沒，可撥打1999市民熱線，通知環保局協助派員處理。

環保局表示，為防止鼠類傳染疾病及造成環境衛生問題，早期農業部動植物防疫檢疫署辦理「全國滅鼠周」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等節，故全國取消滅鼠周，改以強化平時防治及環境整頓為主。

環保局強調，防除家鼠要以斷絕糧食「不讓鼠吃」、封閉鼠道「不讓鼠來」及整理環境「不讓鼠住」的防鼠3不政策，才能有效防治鼠患，維護居家生活環境；同時民眾也要留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角，才能有效防治，確保環境安全品質。

