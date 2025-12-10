防洗產地 萬丹紅豆推產銷履歷

屏東萬丹紅豆將於明年1月收成，產量預估比今年增加1至2成，為此，縣議員許展維（左二）與立委徐富癸（左三）攜手辦講習，鼓勵農友加入產銷履歷的行列，以確保通路與收益。（謝佳潾攝）

近年受極端氣候影響，屏東萬丹紅豆產量銳減，但賣價卻不增反跌，民進黨籍縣議員許展維認為與「進口紅豆洗產地」有關，因此，於10日會同立委徐富癸與中央機關辦理講習，呼籲紅豆農加入產銷履歷，讓通路與收益更有保障。

許展維指出，全國紅豆種植面積約5500公頃，屏東縣占近4000公頃，當中又有一半在萬丹鄉，因此萬丹紅豆聞名全台，而近年受極端氣候影響，紅豆產量銳減，但在內需市場供不應求的狀況下，卻出現收購價不增反跌的詭異現象，去年紅豆開盤價1斤70元，隨後直直落，他發現與「進口紅豆洗產地」有關。

許展維說，從北到南各大量販店的紅豆商品幾乎都標榜「萬丹」，但實際上哪來這麼多萬丹紅豆，可想而知魚目混珠的機率大，多年前他才踢爆某知名品牌出的「萬丹紅豆水」也是在洗產地，業者從中國大陸進口紅豆殼製成產品，根本與萬丹紅豆一點關係也沒有。

他強調，紅豆將於明年1月收成，而以目前種植狀況好轉來看，明年產量推估會比今年增加1至2成。為此，他與徐富癸攜手辦講習、鼓勵農友加入產銷履歷的行列，以確保通路與收益，目前萬丹有產銷履歷的紅豆田不到500公頃，還需大力推動。

徐富癸表示，為確保紅豆農收益，一次邀集農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場、關務署、海巡署及屏東縣政府農業處與會，讓農民同時掌握產地管理、檢疫規範、邊境查驗及出口流程等完整資訊，也再次向農友說明產銷履歷的重要性，有產銷履歷就能直接面對消費者，不用再擔心盤商影響賣價的問題。