防洗錢且近3年無人用 中華郵政115年停辦國際匯票

（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華郵政本週公告，115年1月1日起將停辦國際郵政匯票業務，主要考量近3年已無人使用，國際間跨國匯款以電文匯款為主，且為防堵洗錢，未來民眾若有跨國匯款需求，可改用電匯。

國際郵政匯票由各國郵政機構互相合作跨國匯款服務，中華郵政透過文字說明，由台灣的匯款人提供受款人資料，再由中華郵政寄發國際郵政匯票清單給兌款國家郵政機構，當地郵政再依清單匯款詳情繕製匯票，通知受款人持票兌領，且受款人不需要有銀行帳戶。

中華郵政表示，國際郵政匯票業務，每筆手續費新台幣160元，且單筆限額3萬美元（新台幣約94萬元），採紙本寄遞，寄送耗時、約需1週至10天，且可能遺失，加上無受款人銀行帳戶，資金有斷點，恐有洗錢風險。

相較之下，電文匯款快速、安全又可追蹤匯款流向，而電文匯款是透過環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）建立的通訊平台，以標準化的電文進行國際間的資訊傳輸，每筆手續費400元至800元，且沒有限額。

中華郵政指出，匯款人在提供受款人資料後，由中華郵政發送SWIFT電文至受款銀行，受款銀行收到電文，核對匯款資訊無誤後，即解付至受款人帳戶，最慢也僅需2、3天的時間，而國內外銀行多採用電文匯款受理客戶匯款。（編輯：陳清芳）1141118