防洪不能做一半！ 楊瓊瓔、顏寬恒促中央速核南山截水溝第三期72.7億元

立法院經濟委員會南下台中，考察南山截水溝第三期工程推動情形。





立法院經濟委員會今（24）日上午南下台中，考察水利與經濟建設概況，了解南山截水溝第三期工程推動情形，以及臺中國際會展中心東、西側展館裝修興建工程進度與後續策展規畫。立委楊瓊瓔指出，南山截水溝是台中海線地區防洪關鍵，一、二期工程已投入約50億元，完工後明顯改善安良港排水及山腳排水周邊長年淹水情形，但第三期計畫遲遲未獲核定，已成為沙鹿、梧棲、龍井淹水的「最後缺口」。楊瓊瓔呼籲中央正視地方防汛壓力，儘速核定第三期72.7億元經費，讓工程早日動工，完善海線防洪最後一哩路。

立委楊瓊瓔疾呼中央加速核定南山截水溝第三期72.7億元經費補助。

經濟委員會此行分別聽取台中市政府水利局、建設局、經發局、外貿協會及經濟部國貿署簡報，內容涵蓋南山截水溝第三期計畫、臺中國際會展中心東側展館裝修進度與115年策展規畫，以及西側展館興建辦理情形。經濟部次長賴建信、水利署副署長陳建成、國貿署長劉威亷、立委廖偉翔、台中市副市長鄭照新、台中市副議長顏莉敏、台中市政府水利局長范世億、經濟發展局長張峯源，立法院副院長江啟臣秘書、立委顏寬恒秘書及產業界代表、沙鹿區多位里長出席。

南山截水溝第一、二、三期工程。

水利局簡報指出，南山截水溝第三期工程整治長度約2.9公里，自北勢溪至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元，計畫分兩階段推動。115至118年度為北勢溪至沙田路與光華路交叉口上游約300公尺處，用地及工程經費約28億元，將辦理5個工程標，涵蓋明渠、暗渠及推管等工法；119年度後再延伸至竹林北溪，用地及工程經費約44.7億元，規畫再辦理3個工程標，分年完成整體治理。

沙鹿區多位里長出席關心南山截水溝第三期工程推動情形。

根據水利局監測資料，南山截水溝第一、二期工程投入約50億元，完工後安良港排水及山腳排水周邊淹水紀錄已大幅下降。楊瓊瓔肯定發揮防洪減災成效，但也指出，近年豪雨及颱風來襲，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區範圍，顯示第三期工程推動已刻不容緩。她強調，海線地區近年人口快速成長，南山截水溝上、下游影響人口超過12萬人，占海線人口近半，這不僅是單一排水工程，更是守住城市安全的重要防線。

台中市副議長顏莉敏也在考察中指出，南山截水溝第三期攸關沙鹿、龍井、梧棲等地整體防洪安全，地方多年來承受反覆淹水之苦，中央若再延宕，面對極端氣候，未來災情只會更加嚴重。她與立委顏寬恒共同呼籲經濟部水利署儘速核定計畫，讓地方政府得以依期程分段施工，避免「做一半、防一半」的情況持續發生。

對此，經濟部次長賴建信回應，考察會議中多位沙鹿里長出席，顯示地方對治水工程高度重視，除完成南山截水溝第一、二期工程外，後續推動第三期整治計畫，也須同步改善道路側溝等排水設施，才能達到系統性治水、整體防洪的目標。

針對南山截水溝第三期工程經費約72.7億元，楊瓊瓔最後表示，俟115年啟動之「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」預算通過後，請經濟部水利署加速支持補助南山截水溝第三期工程，讓台中市政府得以分年分期推動，早日完成台中海線治水工程，守護居民生命與財產安全。

臺中國際會展中心東側展館裝修工程進度達62.7%。

至於臺中國際會展中心進度，外貿協會表示，東側展館於今年7月啟動展覽棟及會議棟裝修工程，目前整體進度達62.7%，並已著手規畫115年度策展內容，已有52檔展覽預約、30場活動及266場會議，期盼與西側展館完工後，形成完整會展廊帶。針對西側展館興建計畫，經發局說明，基地分為A棟及C棟，總樓地板面積約6.6萬平方公尺，總經費約60億元，預計明年3月上網招標、116年4月動工、119年11月完工。

立委楊瓊瓔關心臺中國際會展中心東、西側展館裝修興建工程進度與後續策展規畫。

楊瓊瓔指出，台中水湳經貿園區國際會展中心第一期東側工程，由市府自籌88億元興建，已於今年11月開始營運；第二期西側原規畫由中央補助、市府興建，但自2019年起，歷經經費不足、經濟部提出調整中央與地方權利金比例等爭議，加上疫情衝擊，開發進度幾乎停擺。

產業界代表提出多項建言，會後並與立委楊瓊瓔合影。

楊瓊瓔表示，經多次與經濟部、國貿署及台中市政府持續溝通協調，終於爭取到行政院支持，將原規畫經費由42億元提高至60億元，並拍板於116年4月開工、119年11月完工。未來西側展覽館可容納標準攤位約2100攤，搭配東側展覽館約2360攤，整體水湳展覽館園區將提供約4460攤位規模，打造全國最大展覽園區，可因應工具機展及各類大型展覽與活動需求，進一步帶動周邊發展與產業動能。

楊瓊瓔強調，會展中心是台中邁向國際的重要引擎，期待東側展館營運順利、西側展館加速興建，發揮磁吸效應，帶動中部地區木工機、塑膠、智慧製造、水五金及自行車等產業鏈發展。

