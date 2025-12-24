防洪不能做一半！ 楊瓊瓔、顏寬恒籲中央速核南山截水溝第三期經費

南山截水溝一期與二期主河道現完成，具備防洪通水功能。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為了解決沙鹿、梧棲、龍井等海線地區的長年淹水問題，台中市府與水利署合作推動「南山截水溝計畫」。立法院經濟委員會今(24)日上午南下台中，了解南山截水溝第三期工程推動情形，立委楊瓊瓔指出，第三期計畫遲遲未獲核定，呼籲中央正視地方防汛壓力，儘速核定第三期72.7億元經費，完善海線防洪最後一哩路。

大肚山西麓沿海區，由於地勢低窪，颱風期間經歷嚴重淹水，在中央和地方政府的通力合作下，一期南山截水溝(從龍井與山腳大排匯流口至鷺山橋)下游河道拓寬施工長度約4.7公里，二期(從鷺山橋至北勢溪)新闢上游延伸段共1.8公里，總長度達6.5公里的主河道現已完成，具備防洪通水功能。

台中市府水利局今日指出，南山截水溝第三期工程整治長度約2.9公里，自北勢溪至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元，計畫分兩階段推動。2026至2029年為北勢溪至沙田路與光華路交叉口上游約300公尺處，用地及工程經費約28億元，將辦理5個工程標，涵蓋明渠、暗渠及推管等工法；2030年後再延伸至竹林北溪，用地及工程經費約44.7億元，規畫再辦理3個工程標，分年完成整體治理。

台中市副議長顏莉敏指出，地方多年來承受反覆淹水之苦，她與立委顏寬恒共同呼籲經濟部水利署儘速核定計畫，讓地方政府得以依期程分段施工，避免「做一半、防一半」的情況持續發生。

對此，經濟部次長賴建信回應，後續推動第三期整治計畫，也須同步改善道路側溝等排水設施，才能達到系統性治水、整體防洪的目標。

立委楊瓊瓔指出，呼籲中央正視地方防汛壓力，儘速核定南山截水溝第三期72.7億元經費。(記者張軒哲攝)

