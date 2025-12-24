防洪不能做一半！立委促中央核定南山截水溝第三期

立委楊瓊瓔等人力促中央盡速將經費補助到位。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

立法院經濟委員會今天前往台中考察水利與經濟建設概況，了解南山截水溝第三期工程推動情形，以及台中國際會展中心東、西側展館裝修興建工程進度與後續策展規畫。立委楊瓊瓔指出，南山截水溝是台中海線地區防洪關鍵，一、二期工程已投入約50億元，完工後明顯改善安良港排水及山腳排水周邊長年淹水情形，但第三期計畫遲遲未獲核定，已成為沙鹿、梧棲、龍井淹水的「最後缺口」，她呼籲中央正視地方防汛壓力，盡速核定第三期72.7億元經費，讓工程早日動工，完善海線防洪最後一哩路。

經濟委員會此行分別聽取台中市政府水利局、建設局、經發局、外貿協會及經濟部國貿署簡報，內容涵蓋南山截水溝第三期計畫、臺中國際會展中心東側展館裝修進度與民國115年策展規畫，以及西側展館興建辦理情形。

南山截水溝第三期工程。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

經濟部次長賴建信、水利署副署長陳建成、國貿署長劉威亷、立委廖偉翔、台中市副市長鄭照新、台中市副議長顏莉敏、台中市政府水利局長范世億、經濟發展局長張峯源，立法院副院長江啟臣秘書、立委顏寬恒秘書及產業界代表、沙鹿區多位里長出席。

水利局簡報指出，南山截水溝第三期工程整治長度約2.9公里，自北勢溪至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元，計畫分兩階段推動。

115至118年度為北勢溪至沙田路與光華路交叉口上游約300公尺處，用地及工程經費約28億元，將辦理5個工程標，涵蓋明渠、暗渠及推管等工法；119年度後再延伸至竹林北溪，用地及工程經費約44.7億元，規畫再辦理3個工程標，分年完成整體治理。

根據水利局監測資料，南山截水溝第一、二期工程投入約50億元，完工後安良港排水及山腳排水周邊淹水紀錄已大幅下降。楊瓊瓔肯定發揮防洪減災成效，但也指出，近年豪雨及颱風來襲，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區範圍，顯示第三期工程推動已刻不容緩。

楊瓊瓔強調，海線地區近年人口快速成長，南山截水溝上、下游影響人口超過12萬人，占海線人口近半，這不僅是單一排水工程，更是守住城市安全的重要防線。

台中市副議長顏莉敏也在考察中指出，南山截水溝第三期攸關沙鹿、龍井、梧棲等地整體防洪安全，地方多年來承受反覆淹水之苦，中央若再延宕，面對極端氣候，未來災情只會更加嚴重。她與立委顏寬恒共同呼籲經濟部水利署儘速核定計畫，讓地方政府得以依期程分段施工，避免「做一半、防一半」的情況持續發生。

對此，經濟部次長賴建信回應，考察會議中多位沙鹿里長出席，顯示地方對治水工程高度重視，除完成南山截水溝第一、二期工程外，後續推動第三期整治計畫，也須同步改善道路側溝等排水設施，才能達到系統性治水、整體防洪的目標。

針對南山截水溝第三期工程經費約72.7億元，楊瓊瓔最後表示，115年啟動「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」預算通過後，請經濟部水利署加速支持補助南山截水溝第三期工程，讓台中市政府得以分年分期推動，早日完成台中海線治水工程，守護居民生命與財產安全。

