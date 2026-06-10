防洪治水預算卡在立院 賴清德憂危及人民生命財產安全

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台灣進入梅雨季，颱風季也即將來臨，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(10日)表示，面對關鍵防汛期，中央政府早已編列逾新台幣百億元的防洪治水預算，但目前仍卡在立法院尚未審議通過，若豪雨成災，恐對人民生命財產造成危害，因此他再度呼籲立法院在野黨團儘速完成今年度中央政府總預算案的審議工作。

民主進步黨今天召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中發表談話。民進黨發言人林楚茵會後轉述指出，針對雨季來臨，賴總統指示黨公職務必加強各地防洪情況，必要時可請中央政府協助，以減少災情發生。

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賴總統也特別強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，這些都需要中央政策與預算資源的支持，唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果，但令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案在立法院仍停留在委員會審查階段，如今已進入6月，尚未完成三讀。

賴總統指出，總預算遲遲無法通過，受到影響的不只是行政院，更是每位期待國家持續進步的台灣人民，例如現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期，中央雖已編列超過百億元的防洪治水預算，但仍卡在立法院尚未審議通過，一旦豪雨成災，恐對人民生命財產造成危害。

賴總統表示，雖然預算尚未審議通過，他請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府全力做好各項防汛整備工作；同時，他也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。

賴總統並指出，根據中央政府總預算編製時程，行政院已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。如果立法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐怕會造成資料交錯、審議混亂的狀況，並將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。

賴總統再次呼籲立法院在野黨團儘速完成今年度中央政府總預算案的審議，他強調「台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕」，唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。(編輯：許嘉芫)