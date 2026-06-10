防洪預算仍卡立院未審議 賴清德：若再拖延恐陷2年度預算併審

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

總統暨民進黨主席賴清德今（10）日在民進黨中執會表示，今年度中央政府總預算案至今仍未完成立法院三讀程序，已對政府施政、地方建設及防災整備造成影響。他呼籲立法院在野黨團儘速完成審議，避免延宕國家發展與民眾權益。

總統暨民進黨主席賴清德今（10）日在民進黨中執會表示，今年度中央政府總預算案至今仍未完成立法院三讀程序，已對政府施政、地方建設及防災整備造成影響。（圖／記者蔡曉容攝）

對於總預算審查進度，賴清德表示，目前已進入６月，但今年度中央政府總預算案仍停留在立法院委員會審查階段，尚未完成三讀程序。他認為，預算遲遲無法通過，不僅影響政策推動與產業發展，也將衝擊地方補助款撥付、防災應變能量及重大公共建設執行進度，讓期待國家進步的民眾失望。

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賴清德進一步指出，隨著梅雨季和颱風季即將到來，中央已編列超過百億元防洪治水相關預算，但因總預算尚未完成審議，相關資源無法充分到位。在汛期來臨之際，若發生豪雨災害，恐將增加人民生命財產面臨的風險。他同時要求行政院各部會持續堅守崗位，與地方政府合作完成各項防汛準備工作。

此外，賴清德表示，行政院已啟動明年度中央政府總預算案編製作業，預計於8月底前完成核定並送交立法院審議。若今年度總預算案持續延宕，未來恐出現兩個年度總預算案同時審查的情況，不僅增加審議複雜度，也可能排擠其他重要民生法案的討論空間。他再次呼籲在野黨團儘速完成總預算審議，讓國政運作回歸正常軌道。

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