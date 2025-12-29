防洪、生態、親水 柳營八老爺滯洪池動土
〔記者王涵平／台南報導〕柳營區八老爺滯洪池新建工程今日動土，台南市長黃偉哲表示，新工法將既有1.7公頃滯洪池擴增至8公頃，可大幅降低八翁社區的淹水風險，進一步提升地方整體防洪安全，營造兼顧防洪安全、生態保育與休憩機能的多元水環境。
柳營區八翁、士林里及周邊酪農區在颱風與豪雨期間經常發生淹水問題，南市獲經濟部水利署補助新建滯洪池，黃偉哲與地方各界今舉行動土典禮。
南市水利局指出，市府累計投入超過11億元，柳營地區陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，全面強化八老爺排水沿線，包括八翁里、櫻花社區及周邊酪農區等低窪地區的防洪能力。「柳營區八老爺滯洪池新建工程」總經費1.9億元，其中工程費約7000萬元由中央全額補助、用地費1.2億元，預計2026年11月21日完工。
黃偉哲表示，未來將持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排的排水壓力，相關計畫仍需中央與地方攜手合作，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題，為市民打造更加安全、宜居的生活環境。
水利局說明，此次工程將蓄洪量提升至25萬噸，同步擴充八老爺抽水站，新增2cms抽水機組，使總抽水量提升至8cms，有效強化整體滯洪與排水能力，提升柳營地區因應極端降雨的防洪韌性。周邊並規劃設置長約2287公尺的環池綠美化步道。
更多自由時報報導
1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長
強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅
流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相
圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 52
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 22 小時前 ・ 28
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 14
看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑
1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 39
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
元旦後冷氣團強勢接棒！氣象署示警「2天」低溫恐探個位數：各地很有感
今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫略回升，北部及宜蘭18至20度，中南部及花東約23至25度，桃園以北、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較為明顯。中央氣象署也示警「東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳達毅倉皇衝氣象署 領帶歪歪逗笑全網：不太會打
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都被嚇醒，中央氣象署也在第一時間召開記者會，不少觀眾都發現，負責解說地震資訊的地震中心科長陳達毅領帶歪掉，意外成為焦點。對此，他昨（28日）還原事發經過，表示在地震當下已經熄燈睡覺，結果馬上跳下床衝到氣象署。中天新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 1
小心塑膠微粒吃下肚！譚敦慈揭「蛤蜊正確泡法」：防雜質吸回體內
蛤蜊因為低脂、高蛋白、鮮味十足，向來是餐桌上的常見食材，但若處理不當，不僅影響口感，還可能把沙粒甚至塑膠微粒一起吃下肚。「無毒教母」譚敦慈就提醒，蛤蜊買回家後，吐沙步驟一定要先完成，才適合放入冰箱保存。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣曝！吳德榮示警「下波冷空氣入冬最強」：低溫恐下探7度
今（29）日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨。至於跨年、元旦天氣如何？氣象專家吳德榮表示今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，示警本島平地最低氣溫將三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼
中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
跨年天氣出爐！北東一路濕涼到元旦後 下周二東北季風增強
中央氣象署指出，明後兩天冷氣團減弱，整體氣溫逐步回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨機率較高，局部地區雨勢偏大。下周一雨區略為縮小，降雨仍以桃園以北、東半部及恆春半島為主，基隆北海岸與宜蘭仍是降雨較明顯的區域。進入下周二，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話