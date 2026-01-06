防滲透！國防部頒新規「機密資訊精準標示」 公文每段落都要標示惹議

為防滲透，國防部新規「機密資訊精準標示」，公文每段落都要標示機密等級。翻攝畫面



為防止中共滲透，國軍推動「機密資訊精準標示」，本月正式實施，除了往來公文書、報告書必須註記機密等級，也必須逐段審查文內各段落，分為無、密、機、極、絕5個規定等級。不過，連送到立法院的書面報告也每段落都標示「無」，引發立委質疑。國防部今（1/6）強調，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。

近年屢傳國軍軍士官遭中共滲透，除了強化保防措施，國防部祭出「機密資訊精準標示」新規定，今年起正式實施，除往來公文、報告書必須註記機密等級，也必須在內文中各段落標註，因此須逐段審查、逐段標記。

規定也提到，若一份公文同時存在不同密級段落，只要任一行文字被認定涉密，整份公文須以文內涉及的最高機密等級認定管理。

根據規定一共分為5等級，包含「無」（無涉密）、「密」（一般公務機密）、「機」（機密）、「極」（極機密）、「絕」（絕對機密）。

不過，國防部昨向立法院財政委員會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告時，書面報告中的「無」，一度造成立委誤解，以為是「沒有影響」，引發爭議。

對此，國防部強調，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，本部令頒「機密資訊精準標示精進作法」，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。 國防部說明，未來將配合各項督導與查核時機，進行稽核驗證，若查獲未依規定使用即時通訊軟體、違反保密，將依懲處規定檢討行政責任，情節重大者移送法辦。

