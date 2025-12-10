防滲透！ 馬防部涉詐後 國防部推「急難貸款」

馬防部爆發官兵出租帳戶，給犯罪集團作為洗錢使用，涉案官兵超過60人，目前，陸軍進行「全軍清查」。今天（10）上午，國防部也首度公開說明，詐騙滲透情況，同時，為了解決官兵陷入「財務黑洞」，從明年1月開始，國防部將設置「急難貸款」，提供官兵最高120萬元的貸款額度，「利息1.695%」。

主計局財務中心財務長辛宜聰表示，國軍將提供急難貸款，預計明年１月實施。（圖／TVBS）

馬防部這起涉及詐騙集團的滲透案件目前由連江地檢署進行偵辦中。陸軍司令部督察長蔡則明表示，軍方已指導馬防部完成相關的戰備及兵力補充規劃，在兼顧防區戰備任務和官兵權益的前提下，目前由馬防部內部自行調整兵力，確保不會使戰力產生罅隙。國防部也強調，若有包庇情事屬實，將嚴懲不貸。

為了加強防詐意識，國防部法律司軍法事務處處長吳純顯指出，國防部在社群媒體上刊登自製的圖卡、漫畫等文宣，並邀請檢調機關針對反詐騙主題進行宣導。政戰局保防安全處處長簡熒宏分析，近年中共滲透手法主要是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等管道，藉以取得個人資料。

針對官兵財務困境問題，國防部主計局財務中心財務長辛宜聰介紹了即將實施的「急難貸款」制度。他強調，相較於坊間通常2%以上的信貸利率，國防部提供的1.695%利率更為優惠，目的是幫助官兵度過難關。除了20萬元的小額紓困外，每人每項可貸款60萬元，若申請兩個以上的急難項目，最高可貸到120萬元。

這次事件凸顯了防範滲透工作的重要性，國防部期望透過教育宣導和財務支援雙管齊下的方式，避免官兵因財務問題而落入詐騙集團的陷阱，確保國軍戰力和安全不受影響。

