防潮箱一秒變潮箱！槌子敲敲「玻璃破了」原廠曝真相。（圖／Threads_ren.chen授權）

嘉義一間洗車用品店老闆因防潮箱鑰匙遺失，求助專業鎖匠開鎖時意外發生插曲。由於防潮箱採用特殊材質鎖頭，鎖匠嘗試敲開時不慎打破玻璃，讓防潮箱瞬間變成「潮箱」，引發網友熱議。對此，原廠出面說明，提醒消費者每個防潮箱都有專屬序號，鑰匙遺失時可直接向原廠購買，避免類似情況發生。雖然防潮箱沒開鎖成功還受損，但店家仍以樂觀態度面對。

日前，嘉義一名洗車用品店老闆阿任因女兒不小心弄丟了防潮箱鑰匙，且鎖頭已被鎖上，為了取出箱內物品，他只好請專業鎖匠前來協助開鎖。當鎖匠到場後，發現這款防潮箱的鎖頭採用特殊材質，並非一般規格，開啟難度極高。面對難以開啟的防潮箱，鎖匠坦言這種情況「少之又少」，但仍嘗試各種方法。在阿任表示「能開就好」的情況下，鎖匠決定直接破壞鎖頭。然而，就在鎖匠敲打鎖頭的過程中，防潮箱的玻璃突然碎裂，讓現場兩人都愣住了，隨後相視而笑，場面十分尷尬又有趣。

防潮箱的鎖頭是特殊規格，連專業鎖匠也難以開啟。（圖／Threads_ren.chen授權）

阿任解釋，鎖匠原本擔心會損壞箱子，但因他急需使用箱內的相機，便同意直接開啟。「他有跟我說怕說會傷到箱子，我跟他說沒關係就是直接開，然後他就先敲，想說看能不能把那個鎖把他敲起來，然後結果不知道，敲下去玻璃就破掉了。」阿任回憶當時情況時忍不住大笑。

隨然防潮箱沒成功開鎖還破損，洗車用品店的老闆依然樂觀看待。（圖／Threads_ren.chen授權）

儘管防潮箱玻璃破裂，阿任仍保持樂觀態度。他表示家中還有其他防潮箱，「沒有關係，破就算了，再去買就好了。」所幸事件沒有造成任何人員受傷。

這段開箱影片在網路上引起熱議，也引起原廠注意。原廠隨後提醒消費者，每個防潮箱都有對應的編號，鑰匙遺失時可以直接向原廠購買新的鑰匙，避免不必要的損壞。有網友幽默評論，原本是防潮箱，現在只剩下「潮箱」了。

