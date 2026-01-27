防濫挖 苗縣擬暫停露營場申請

繼本月6日苗栗縣南庄鄉發現有民眾濫挖山坡地，通霄警分局26日再發現西湖鄉一處廣達3公頃的山坡地遭違法濫墾，縣長鍾東錦27日縣務會議中嚴正要求，對於縣內露營場新申請案必須從嚴審核，一旦發現有濫墾濫挖情事一定重罰。鍾東錦強調，就算是青農返鄉投入經營露營場，也不能破壞家鄉的好山好水。

本月6日南庄鄉公所人員在轄內巡查時，發現一處約百坪山坡地未經申請擅自開挖，經通報縣府，次日由縣府水土保持科人員完成現場勘查，確認有違反《水土保持法》情事，約談地主依法送辦後，得悉是要整建為露營場。

26日縣府水利處接獲通霄警分局通報，指在西湖鄉高埔村苗128線查獲一起未經申請的大規模山坡地濫挖案，現場開挖面積近3公頃，業者並載運大量「來源不明」土方回填。縣府除當場依《水土保持法》勒令停工外，針對土方來源交代不清部分，將啟動跨局處聯合稽查。

鍾東錦27日在縣務會議上嚴正指示文觀局、水利處等單位，嚴格管控審核新露營場申請設立許可，不容許破壞美好山林來做露營場。鍾東錦並喊話有意到苗栗縣開設新露營場的業者暫停開發或申請，縣府將嚴審新申請案，如果有業者想要投入經營，可以優先接洽原有停業露營場，縣府不鼓勵任何新露營場開發案。

據了解，苗栗縣目前有300多場露營場，自縣府開放露營場合法申請以來，已有250多場業者提出申請，仍有4、50場因停業而未提出申請。鍾東錦特別指示，如有未申請而繼續營業者應從嚴稽核，一旦發現違法違規，應連續處罰。