防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉

教育部昨修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，明確排除匿名檢舉跟校長不參與表決，將於14日生效實施。（本報資料照片）

教育部昨天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，包括建立親師溝通預防機制、健全檢舉案件授與分流制度、完善保密責任與程序保障等，明確排除匿名檢舉跟校長不參與表決，將於14日生效實施。教師團體批評，教育部換湯不換藥，無法嚇阻校園濫訴歪風，反而帶頭摧毀親師生信任，讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗。

近年校園濫訴頻傳，教師團體紛紛要求廢除校事會議、排除匿名投訴等訴求。教育部昨天公告教師解聘辦法修正案，調整檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票方式，校長不參與表決；同時，刪除匿名檢舉規定，提升案件處理嚴謹性與公正性。

廣告 廣告

此次修正新增輔佐人參與制度，行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，協助理解程序及表達意見，保障權益。

另外，參與案件處理所有人員，均負有保密義務與責任，違反者負行政責任外，依法追究責任，確保檢舉及調查資訊不外洩。

全教總理事長侯俊良批評，校事會議制度越改越亂，淪為行政空轉與撕裂親師關係的元凶。新版辦法規定校長在校事會議無表決權，但成員皆由校長邀請組成，恐又給校長擴權機會。全教總今天將前往教育部前抗議，呼籲停止對基層教師集體霸凌。

全教產理事長林蕙蓉表示，此次修法缺乏不適任調查人員退場機制，冤案賠償機制也未處理，教育部明顯準備不足，離基層教師期待甚遠，非常遺憾。林蕙蓉重申主張廢除校事會議，回歸原有處理機制，避免濫訴造成教育現場空轉，損害教師基本人權。