防火宣導向下扎根 雲林消防推「電氣安全五不一沒有」

北五分隊於2日前往麥寮鄉橋頭國小舉辦防火教育活動，以「電氣使用安全－五不一沒有」為主題，將防火防災觀念向下扎根。（圖／雲林縣消防局提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣消防局統計顯示，近年火災發生原因以電氣設備因素居首，其次為菸蒂及遺留火種。為有效降低火災事故造成的傷亡風險，消防局持續推動用火、用電安全宣導，強化民眾正確觀念，並透過實作體驗提升自救、滅火與避難能力。

消防局強調，持續推動防火教育，讓防災意識深植生活，是守護家庭生命與財產安全的關鍵。（圖／雲林縣消防局提供）

配合119消防節防火宣導週，消防局第三大隊北五分隊於1月2日前往麥寮鄉橋頭國小舉辦防火教育活動，以「電氣使用安全－五不一沒有」為主題，將防火防災觀念向下扎根。活動由北五分隊義消擔任各分站講師，並在具消防設備師證照的分隊長陳明宏事前專業培訓下，結合多年救災經驗，設計兼具實用性與趣味性的教學內容。

濃煙逃生體驗（小火快逃、濃煙關門、迷你屋觀察箱）住宅用火災警報器自主維護保養及連動式住警器。（圖／雲林縣消防局提供）

活動規劃「消防員體驗大作戰」，安排消防車射水、室內消防栓操作、防範一氧化碳中毒、救生裝備使用、CPR急救教學、濃煙逃生體驗、住宅用火災警報器介紹、防焰物品展示、滅火器實作、交通與毒化災避難等多項關卡，由麥寮鄉長許忠富、校長黃建中陪同學童逐站參與，讓學生在實際操作中學習正確應變方式。

消防局指出，112年內政部消防署建築物火災統計顯示，電氣因素與爐火烹調仍為主要起火原因，乾燒、油鍋起火等情形尤須注意。活動中特別強調居家用電「五不一沒有」原則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭插座不潮濕污損、電源不用不插、電器周圍不放可燃物，以及未具CNS安全標章的電器不使用，協助民眾建立正確的電氣安全習慣。

第三大隊大隊長陳岳謄表示，災害預防勝於救災，從小培養用火用電安全觀念，有助於在關鍵時刻爭取寶貴逃生時間。家長會長許耿華也分享自身經驗，提醒爐火烹調與電氣使用安全的重要性，期盼學童將學到的防災知識帶回家庭共同落實。消防局強調，持續推動防火教育，讓防災意識深植生活，是守護家庭生命與財產安全的關鍵。

