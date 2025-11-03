防火警 桃市納管資收場挨批

為防範回收場火警，桃園市政府將納管254家資源回收場和再利用處理機構，但議員卻點出市府轄管的掩埋場火災頻傳未被列入，質疑是「只許市有著火，不許私人冒煙」。環保局指出，公有掩埋場本就是管制場域，且採高規格落實分區管理和首創紅外線監控，近期都維持穩定，會持續加強防範。

桃市府去年推「高風險場所納管制」，納管工廠及倉儲火災年減25％，今年鎖定資源回收場、再利用處理機構等254家業者納入第2波管制對象，要求強化防災改善方案。

民進黨市議員彭俊豪點出，桃園還有楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障村、八德大安和桃園會稽等公有掩埋場，其中八德大安1月8日和11日才因機械、電器等因素發生火災，燃燒面積約100平方公尺，虎頭山會稽垃圾掩埋場更是5年燒4次，2月4日燃燒面積達2500平方公尺。

彭俊豪說，公有掩埋場失火頻率不低、範圍也不小，但市府在修訂《桃園市火災預防自治條例》的時候，將資源回收業納入管理，自己的垃圾掩埋場卻未名列其中，質疑是「只許市有著火，不許私人冒煙」，要求加強公有掩埋場公安。

消防局統計，桃園近10年共發生31次公有掩埋場火災，其中26件、83.8％是廢料蓄熱引火導致，像今年2月4日會稽掩埋場大火就是案例。

環保局解釋，公有掩埋場本來就是管制場域，且超前部署以高規範管理，像是建置完善的火災預防管理制度及消防設施、落實分區管理、每年在專家學者指導下消防演練，同時更全國首創於掩埋場設置紅外線熱成像儀智慧監控系統，達到全天候安全維護，並加強鋰電池回收等，近期掩埋場維持穩定，防災成效良好。

環保局提到，新納管的254家資收業主要是要在3個月內檢具消防設施及防災改善方案申報登記，並每月申報場內易燃物貯存量及營運紀錄，預計11月底前完成公告。