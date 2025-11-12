防災不分地域！北市19台抽水機馳援蘇澳、羅東 中午已出發

宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭一整天雨勢不斷，當地也傳出多起災情。五結鄉有駕駛疑似跟著導航穿越積水路段，不料整輛車栽進田裡；另外蘇澳地區，連救護車都受困積水當中。 路面不見只見水面，白色轎車油門一踩，在宜蘭五結鄉如同汪洋大海的淹水中，直直往堤防上面開，開錯了想調頭但回頭已經太難，目擊民眾說：「衝過去，衝過去，掉下去了啦。」驚險畫面再看一次，駕駛起步前遲疑了一下，但還是選擇勇敢往前開，幾秒後整台車往左側偏栽進田裡。目擊民眾VS.記者說：「剛剛是說駕駛是跟著導航來的，她(駕駛)有在這邊等啦，也有拖吊車來幫她拖吊，就走了這樣，(人沒有事就對了)，人沒事，安全安全，(是外地來的這樣)，應該是外地的，路況不熟。」事件發生在11日中午，五結鄉靠近五結大排抽水站附近，這裡遍地都是農田，外地女子路不熟跟著導航走，卻意外出狀況，颱風來襲宜蘭降下大雨，災情也是一樁接一樁，宜蘭蘇澳，淹水讓救護車都「刁車」，只能依靠人力，從車尾一步一步往前推。羅東鎮中華路與公正路口，大雨傾瀉而下，但排水溝卻宣洩不及，晚上6點開始，道路就出現嚴重積淹水狀況，民眾VS.記者說：「還沒登陸就淹成這樣，(有一點害怕)，如果雨停一下，其實就可以消(退)，是因為雨，(持續下就沒有辦法)，對就沒辦法，大概半小時前，(半小時前)，(最近有淹得這麼嚴重的狀況嗎)，沒有，只有晚上。」路邊機車格變成水池騎樓也都遭淹沒，甚至外面下大雨室內也下起小雨，商家趕緊拿出水桶接水，颱風外圍環流加上東北季風的雙重影響，宜蘭降雨位居全台之冠，提醒民眾務必減少外出，並持續留意颱風最新動態。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前