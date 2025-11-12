防災不分地域！北市19台抽水機馳援蘇澳、羅東 中午已出發
因鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，宜蘭縣嚴重積淹水，台北市長蔣萬安致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，表示願意協助救災支援，北市水利處盤點機具和人力組成救災團隊，今天將分3批次前往宜蘭縣救災，首批次已於12日中午12時30分出發；水利處說，防救災沒有地域之分，獲悉宜蘭縣災情，即完成內部調度與支援編組，希望能提供台北市救災經驗，以最快的速度協助宜蘭縣恢復原有的市容。
水利處表示，針對目前災情需要，經盤整人力、機具後，將分3批次出發，首批團隊已於12日中午12時30分前往宜蘭縣蘇澳鎮和羅東鎮救災，此次支援抽水機具為19台4英吋移動式抽水機及16名人力，移動式抽水機堪稱「抽水即戰力」，防汛期間第一時間到現場執行排水任務，過去也多次支援外縣市災情，如今年7月28日豪雨重創南部縣市，就曾派出「4英吋移動式抽水機」南下嘉義縣救災。
