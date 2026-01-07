防災不漏毛孩！力推「動物版小橘書」 吳沛憶親揭籌備進度

即時中心／顏一軒報導

面對地震、颱風等突發災害，甚至更高強度的危險情境，隨著養寵物之家庭持續增加，人與寵物如何一起安全避難，已成為防災整備不可忽視的一環。對此，立法院全民防衛連線會長、綠委吳沛憶號召民間專業團體共同編纂《動物夥伴防災避難手冊》，預計於今（2026）年1月中旬推出，協助飼主將寵物撤離、安置與照護等提前納入防災規劃。吳沛憶表示，依農業部112年推估，全國家犬約148萬隻、家貓約131萬隻，因此避難準備需「人與動物一起做」，在危機來臨時讓全家都安全。





吳沛憶指出，《動物夥伴防災避難手冊》由立法院全民防衛連線攜手中華民國獸醫師公會全國聯合會、中華民國獸醫內科醫學會、沃草團隊，結合民防專業與獸醫建議，將資訊整理為好讀、好操作、可帶走的行動指南，內容包含事前準備、災難應變、避難期間及災後復原的知識及注意事項。涵蓋觀念建立、物資清單、日常整備與訓練、安置空間及照護細節、動物保護及受傷處置等。

她強調，這本手冊不只是提供給飼主，也希望成為全民都能使用的指南，即使家中沒有養寵物，若在災害現場遇到與照顧者走散的動物夥伴，只要懂得如何安全協助、正確通報，就可能守住一條寶貴生命。

吳沛憶說，昨（6）日適逢獸醫師節，感謝中華民國獸醫師公會全國聯合會與中華民國獸醫內科醫學會一路陪伴、協力編纂手冊，從動物健康到避難照護等，提供許多寶貴建議，讓內容更貼近飼主需求。也因為有獸醫專業的守護與提醒，讓手冊更完整，是不可或缺的功臣。

吳沛憶亦感謝立法院全民防衛連線副會長蘇巧慧、莊瑞雄、黃捷、沈伯洋、王定宇、郭國文等委員支持，及民間專業團體提供專業意見，催生《動物夥伴防災避難手冊》。她也提到，自己是兩隻貓的飼主，能理解飼主在災害來臨時的焦慮，因此邀集專業團體共同完成「動物版小橘書」；手冊已進入印製階段，後續將規劃宣傳與推廣活動與社會大眾分享。

展望未來，吳沛憶重申，她將持續深化「人與動物一起避難」的政策與教育，推廣「人寵共備」觀念，讓飼主與動物夥伴在災害來臨時，都能更安心、更安全。





