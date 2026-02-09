防災優先不打折！林岱樺現勘仁武觀音湖 爭取4,500萬調洪建設列最優先核定

▲強化防災韌性！林岱樺現勘仁武觀音湖，促經濟部納入「加強調洪設施」最優先核定。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法委員林岱樺今（9）日於觀水宮前舉行「仁武區觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘，邀請經濟部水利署、高雄市政府水利局、觀光局以及市議員黃飛鳳、江瑞鴻共同研商。本次計畫預計爭取4,500萬元預算，串聯全長達1,780公尺的環湖步道及自行車道，並增設相關休憩服務設施。會勘達成共識，將計畫核心調整為「加強調洪設施」為首要目標，並確立中央與地方合作的行政審查期程。

林岱樺在會勘中指出，面對極端氣候引發的強降雨挑戰，基礎建設的思維必須隨之調整，並在會中提出「安全是建設的底線，美感是宜居的體現」作為工程指引。經由與黃飛鳳議員及相關單位充分溝通，會議裁示請觀光局與水利局修正計畫內容，轉向以提升防救災功能的調洪設施為第一優先，並要求於115年3月6日前向經濟部水利署提報。水利署則允諾在收到修正計畫後，於5月底前完成審查，並將本案納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」中，以最優先順序辦理核定。

針對地方生活品質與景觀部分，黃飛鳳議員於現場積極為鄉親發聲，強調入口意象對仁武區整體發展的重要性。黃飛鳳主張應納入仁福里辦公室的實務建議，確保公共建設貼近在地需求；對此，會勘結論要求觀光局於115年5月前完成設計規劃，並於6月底前完成施作，務求行政效率與工程品質併行。

同時，為提升觀音湖的生態涵養與綠化功能，會勘最終建請水利局應儘速針對觀音湖周邊加強原生樹種的栽種與補植，結合預計串聯的1.8公里步道，讓觀音湖蛻變為兼具滯洪能量與原生生態的綠色空間。

本次會勘展現了中央與地方行政鏈結上的合作成果。透過計畫內容的動態調整，將4,500萬元的建設資源集中投入於調洪功能強化、步道網絡連結及生態補植，確保仁武觀音湖未來不只是具備遊憩功能的景點，更是保障周邊居民生命財產安全的韌性生態堡壘。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）