防災向下扎根 竹市學童化身一日消防員

為建立學童正確消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府持續推動消防護照認證活動昨（二十一）日於建功國小登場，共一百二十名學童體驗四項防災認證活動，市長高虹安也到場視察演練情況，並與學童們體驗防災闖關活動以及透過有獎徵答的互動宣導，提高學童防災常識學習成效，落實防災教育向下扎根。

新竹市長高虹安表示，市府守護城市安全不遺餘力，新竹市消防局自九十五學年度起攜手全市三十五所公私立國小，針對國小四年級學童全面推動實施消防護照認證活動，至今已累計辦理七百三十七場次，共有九萬四千三百三十學童通過認證，獲得家長與孩子們廣大迴響及好評，讓學童學習到正確的消防觀念，不只是保護自己，也能幫助他人。

高市長指出，災害種類眾多，民眾若能從日常學習各項防災常識，就能立即採取緊急應變。市府團隊積極推動「新竹好學」政策，防災常識學習即是重要一環，消防局從幼兒園消防體驗活動、國小四年級消防護照體驗活動，銜接高中、大學新生訓練防災教育課程及「一一九消防宣導讚」活動等，教導防災常識及CPR救護技術訓練，在去年更完成3個防災互動及火災調查學習程式，透過多媒體及雲端科技，讓民眾在任何時段及任何場所，都能線上學習防災常識，將防災教育推廣到所有年齡層，提升整座城市的防災應變能力。

新竹市消防局長李世恭表示，消防護照認證活動結合校內課程，透過實際操作教導正確防災知識，包含家庭逃生計畫繪製、水滅火器操作體驗、地震應變體驗等，學童看到高市長一同參與體驗都非常開心且更認真地學習。