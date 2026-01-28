防災士協會開理監事聯席會 研討精進應變力

基隆防災士協會未來將精進組織運作與應變力，進而強化社區防災網絡。



基隆市防災士協會召開2026年第一屆第二次理監事聯席會議，由理事長許呈任主持、就協會運作現況及未來推動防災士工作的方向進行交流與討論，期盼持續提升基隆市整體防災量能。會中同時由「竹茂實業有限公司」捐贈無人機兩部，提供防災士協會作為教育訓練與災害應變使用。

消防局災害管理科長陳進源於會中分享截至115年1月26日止，基隆市防災士人數共有1,683人，分布在7個行政區中，因應大規模災害做好準備，將透過跨單位協調與合作機制，讓防災士成為各區公所推動防災工作的一大助力。

常務理事陳偉建科員說明今年協會重點工作項目，包括7月至8月颱風季、9月國家防災日等重要節點。屆時將規劃在各大賣場設置防災專區，推廣緊急避難包，並號召防災士協會成員分區進駐賣場與店家，協助民眾在日常購物時同時補充防災物資，落實「平時有準備，災時不狼狽」的防災理念。

理事長許呈任最後表示，除規劃協會會務推動的方向外，也指出目前防災士協會在各區已分配有聯絡窗口，可以協助各區公所在防災士推動的整體運作上提供協助。同時，鑒於近期火災事故頻傳，分享過去多起除濕機引發火災的實際案例，提醒與會人員及民眾注意用電安全，確實做到「電器不用要拔插頭、人離火熄」等防火觀念。