防災士培訓完成取證突破10萬 讓臺灣更具韌性

記者吳典叡／臺北報導

內政部消防署今（31）日指出，全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，正式突破10萬名的重要里程碑，未來將以更開放、多元的方式，持續協助民眾強化防災知識、提升應變能力，讓臺灣更安全、更具韌性。

內政部消防署表示，為落實總統賴清德提出的「全社會防衛韌性」理念，推動全民從中央到社區、從政府到民間建立一體的防災防衛力量，內政部自114年起，積極擴大推動防災士培訓，多次與中央部會進行溝通協調，跨部會動員各單位共同落實防災士培訓，114年培訓成長量能較以往每年平均高出15倍之多，象徵我國在推動全民參與防災工作上邁入新階段，共同投入提升全民防災量能的工作。

內政部消防署提到，面對極端氣候、地震、坡地災害等複合型威脅，提高社會大眾的防災知識與技能是強化社會韌性的核心，而「防災士制度」正是推動民眾自主防救災能力最關鍵的量能之一。為持續積極推廣防災士培訓，114年起，培訓對象除原有的社區、民眾外，更擴大與國防部、交通部、22個地方政府及19家培訓機構協力，培訓對象包含8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車司機、常備役男、替代役男、村里長（幹事）、婦女團體、中華電信、台電公司、宗教宮廟等，藉此全面強化民眾自主防災能力。

內政部消防署也說，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自助、互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門之間的救災量能，達到預防減災的效果。

內政部消防署進一步指出，近期宜蘭、花蓮地區災害發生時，許多志工、社區防災士及地方團體積極投入救災與物資協助的行動，不僅提升地方社區的應變效能，也讓各界看見全民的投入救災行動的力量與價值。未來將持續深化公私協力，整合民眾、社區與企業防災，推動「人人是防災士」的願景。

內政部消防署表示，自114年防災士擴大培訓推動以來，特別感謝國防部、交通部各單位及各地方政府積極辦理防災士訓練，並與民間、企業、學校建立多元合作模式，使防災士的角色日益重要。這些具備基礎防救災知識及緊急應變能力的防災士，不僅能在平時協助推動防災教育，更能在災害發生時，保護自己、幫助別人，成為自主應變的第一線力量。

