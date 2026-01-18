防災技能公益園遊會 大小朋友輕鬆學習防災與救護技能

竹縣防災技能公益園遊會，大小朋友輕鬆學習防災與救護技能。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升民眾防災知能，將防災教育落實於日常生活，新竹縣政府消防局與國際扶輪三五０一地區攜手合作，十八日於縣府廣場及縣政六路舉辦「防災技能公益園遊會」，將傳統防災宣導轉化為互動式體驗，並安排「海洋家族」帶來帶動唱跳表演，寓教於樂、親子同樂的活動吸引許多民眾共襄盛舉，一起學習正確的防災與救護技能。

副縣長陳見賢表示，特別感謝國際扶輪三五０一地區的劉正輝總監，率領團隊與消防局合作辦理園遊會，讓孩子從小就能學習防災技能，像是發生火災要打一一九、冬天使用瓦斯及用火安全知識、逃生技能訓練等，透過有趣的實際體驗，讓大小朋友在參與過程中，親手操作、實際學習，深化防災觀念，歡迎新竹縣的鄉親帶著家人朋友一起來參與。

劉正輝表示，此次公益消防園遊會是國際扶輪三五０一地區連續第八年舉辦，感謝陳副縣長大力支持，協助減免場地的費用以及相關單位協調溝通，也感謝消防局提供消防器材讓小朋友闖關體驗，讓活動內容豐富多元。

消防局指出，園遊會現場設置多項防災闖關與實作攤位，包括 CPR＋AED 急救教學、一氧化碳防範宣導、水域安全守護與射水體驗、地震體驗車、防火宣導車及消防知識闖關遊戲，透過輕鬆有趣的方式推動防災教育，期望讓民眾了解防災不只是知識，更是一項可以親身學會並運用於生活中的重要能力。

此外，完成指定闖關任務的民眾，可集章兌換商品折價券，現場並結合公益市集，匯集美食飲品、手作商品及小農產品，鼓勵民眾在支持公益的同時，享受親子共學的樂趣。消防局未來將持續結合民間團體與社會資源，推動多元防災宣導活動，讓防災觀念向下扎根，成為全民共同的生活習慣。