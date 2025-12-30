防災指令轉化桌遊 守護菲律賓下一代

菲律賓地處太平洋火環帶，地震頻繁，每年還有平均20個颱風侵襲，2013年的海燕颱風，造成至少5,680人死亡，受影響人數超過1100萬人，是菲律賓史上最嚴重的天災之一，也促成一款桌遊的開發。《災難大師》針對9歲以上玩家，已發行超過一萬套，將生硬的防災訓練，轉化為遊戲指令，希望能提升民眾面對災害的應變能力。

擲骰子、抽卡牌、將指令演出來，只要精通這款名為《災難大師》的桌遊，不論是面對地震 颱風或洪水，都能從容應變。

桌遊玩家 潘根：「從遊戲中獲得的知識，讓我了解，天災來臨時 該怎麼做。」

天災是菲律賓人的日常威脅，地處太平洋火環帶，地震頻繁，每年還有平均20個颱風侵襲。2013年，超級颱風海燕肆虐菲律賓中部，造成數千人死亡，促成「災難大師」的開發，6年後正式推出，今年的更新版，加入了近年常見的災害，包括土石流、乾旱和熱浪。

災難大師桌遊開發者 馬卡杜雷德：「我們諮詢了許多，與颱風洪水和地震，相關的技術專家，開發了這款非常吸引人的桌遊，旨在補充完善並加強，現有的災害抵禦能力，和災害教育計劃。」

這款遊戲已發行超過1萬套，9歲以上都能玩，擲骰子移動棋子，每一格都有針對特定災害的問題或指令，萬一答不出來，其他玩家也可以出手「拯救」，賺取「英雄代幣」，數量最多的就是贏家。

菲律賓科技部官員 甘拉斯：「遊戲本身就具有社群營造作用，孩子們一起玩耍交流，制定策略，對在現實中經歷過災難的孩子來說，是非常好的學習方法。」

菲律賓已將災害應變訓練，納入幼兒園到高中教育，但「災難大師」將生硬的訓練內容，變得具體而生動，透過玩遊戲的過程，將防災知識內化為應變能力，面對下一次災害，才能多一分保障。

