防災整備期末評鑑 說明推動成果

消防局參加風災震災整備與協作計畫，期末簡報評鑑。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市參加消防署主辦「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」一一四年期末簡報評鑑作業，由消防局與協力團隊海大副校長顧承宇、教授劉芷妤及計畫經理林學彥出席，說明推動成果。

會中由消防局災害管理科長陳進源進行簡報，說明基隆在推動「強韌台灣防災計畫」的整體執行策略、執行進度與具體成效。

基隆以「全民防災」、「韌性社區」與「企業防災」為核心推動理念，持續擴大防災影響力；完成大規模地震外語防災宣導影片之製作與推廣，以及海嘯潛勢避難圖之建置，強化多元族群在震災情境下的防災認知與應變能力。

廣告 廣告

在跨域協作方面，已完成七區公所「防災協作中心」籌組，推動ＨＳＥＥＰ兵推演練，確保在大規模災害發生時具備即時聯繫、相互支援並進行有效調度。跨域交流偕同支援部分，透過參與「基北北桃」及「北台八縣市」合作交流平台，強化跨縣市區域聯防機制，提升整體防救災量能。

針對大規模災害因為道路中斷，造成大量民眾返家困難的情境，協調「聯華食品基隆廠」辦理全國首場企業自行收容員工的示範演練，並與武崙社區防災士志工共同推演應變推演，獲得評審肯定。此外，隨著基隆高齡人口達百分之二十二，將持續推動強化高齡者的防災訓練內容，提升脆弱族群之防災韌性。

顧承宇表示，透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」持續推動，逐步建構結合政府、社區、企業及學研單位的防災協作網絡。