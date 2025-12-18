防災新據點 成大沙崙醫院動土

成大沙崙醫院18日舉行動土儀式，由賴清德總統（右七）及各界貴賓一同參與，見證台灣智慧醫療發展的歷史時刻。（曹婷婷攝）

擘劃多時的成大沙崙醫院為沙崙醫療服務與創新園區第一期計畫，將打造韌性醫院，規畫664床，並導入AI技術減輕醫療人員負擔，未來若遇災難、緊急事故，地下室可轉化「地下醫院」提供備援400床，是前所未見醫院型態，18日由賴清德總統等人動土，預計民國120年完工啟用。

沙崙園區110年12月由中央核定「先導計畫」後正式啟動，是台灣第一個醫療服務創新型科學園區；成大沙崙醫院2年前奠基、昨動土，總經費138億元，規畫地上12層、地下2層。其中地下室為「平戰轉換」空間，承平時期是停車場，如遇緊急災難狀況，立刻轉換病房，變身地下醫院，提供緊急醫療教育及收容場所，作為國家級的災難應變備援基地。

廣告 廣告

賴清德表示，成大沙崙醫院藉由人工智慧、雲端運算、智慧系統優化醫療，發展精準醫療提升照護效率，減輕醫療人員負擔。他說，沙崙醫院總床數664床，並預留災時緊急收治用途，提升醫療韌性，同時也設置台南首座兒童醫療中心，這是他在成大擔任住院醫師時，小兒科就積極倡議成立，今天終於如願得償。

成大校長沈孟儒說，成大沙崙醫院是國家在南部打造創新醫療的重要一步，他也感謝成大前校長蘇慧貞、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、行政院顧問李孟諺、賴清德總統4位是重要關鍵推手。

沙崙醫療服務與創新園區推動辦公室執行長許以霖表示，成大沙崙醫院身兼兒童醫療中心、災難、防疫等要角，並整合精準醫療、生技治療、再生醫學、健康管理與預防醫學等功能，其一特色是結合AI，減輕醫療人力支出，讓醫護人員專注醫療，營運也會導入AI輔助決策。

成大指出，成大沙崙醫院設立將大幅改善新豐地區醫療資源不足現況，兼顧周邊善化、新市、永康、北高雄區域鄉親健康需求。昨動土儀式由賴清德、沈孟儒、成大前校長蘇慧貞、成大醫院院長李經維、台南副市長趙卿惠等人共同見證。