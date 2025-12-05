防災最終目的是全民安全 卓榮泰：要知道災害來該做什麼、該去哪裡

行政院長卓榮泰下午前往消防署出席「2025年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕行政院長卓榮泰今日下午前往消防署出席「2025年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。卓榮泰在致詞中對過去一年義消人員的辛勞與奉獻表達最深敬意，強調已責成政府從政策上努力，提升義消裝備。他並感謝所有資深義消帶領後進，投入高尚且深具意義的防救災工作，並指出防救災最終目的是要建立全民的安全，讓每個人都知道災害來臨時，「我該做什麼、我該去哪裡」。

卓榮泰首先向在場的消防志工、資深義消們致意，表示過去一年台灣發生了太多各種各樣的天災與大型災難，每個現場都有義消人員奉獻、努力與付出，強調「不是辛苦兩個字，可以道盡各位在每個時機上那麼全力的付出」。

卓榮泰指出，政府會持續從多項政策上，來做更多必要的努力跟協助。他提到，政府從2020年開始，推動了強化災害防救志工救災協勤量能的中程計劃，隨後還有「韌性台灣」計畫，當中強化各類型的義消科技訓練跟精進裝備。

卓榮泰表示，台灣已是科技讓世界上其他國家非常肯定的國家，因此他要求內政部、消防署，要將科技導入到救災工作當中，而且速度要比現在還快，才能用科技來保護各位，也才能夠希望由各位來保護國人。

卓榮泰特別感謝在場數十年、包括四十、四十五年以上的資深義消前輩們，投入義消工作這麼長的時間，不僅代表個人的內心熱情，更代表了一個家庭世代的投入，帶領了更多後進一起完成這樣的工作。

卓榮泰強調，防災動員演練的目的，最重要的是要建立全民的安全與自我保護能力，讓每個人知道當災害來臨的時候，「我該做什麼、我該去哪裡、我該幫誰、有誰可以幫我」。最後他向所有義消人員表達感謝，同時向背後支持的家屬表達不捨，承諾政府會做更多，讓家人不用擔心，讓大家工作的時候都安心。

卓榮泰頒發「災害防救志工菁英獎」。(記者鄭景議攝)

