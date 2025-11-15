防災無國界 消防署與亞太災難管理聯盟簽署合作備忘錄

▲內政部消防署與亞太災難管理聯盟簽署合作備忘錄

【記者 高鐿玲／新北 報導】內政部消防署與亞太災難管理聯盟（Asia Pacific Alliance for Disaster Management, A-PAD）共同辦理之「2025 印太地區國家繩索暨城市搜救訓練」，昨（14）日辦理結訓典禮，來自斯里蘭卡、菲律賓、臺灣紅十字會與災難醫療協會等 26 名學員順利結訓。消防署署長蕭煥章及A-PAD營運長Firzan Hashim於結訓典禮中共同簽署合作備忘錄，深化區域救援合作與訓練交流機制。

蕭煥章署長指出，臺灣於無數的災難經驗中，累積專業的災害管理體系及先進的救援技術，擁有充沛的民間能量及亞洲最大的消防訓練中心，未來將持續深化國際災防訓練合作，成為印太地區的訓練基地。

▲署長蕭煥章指出消防署訓練中心正以成為印太地區訓練基地為目標

Firzan Hashim營運長表示，他曾率隊到世界各國訓練，臺灣的訓練資源是他最印象深刻的，除了完善的訓練場地，專業的教官，更重要的是他感受得到臺灣真摯想幫助他人的心。

本次結訓典禮除了邀請A-PAD營運長Firzan Hashim外，另外也邀請到日本事務局長根木佳織、日本臺灣交流協會川合現副代表、行政院經貿談判辦公室黃中兆參議、外交部傅國華專門委員、中華民國紅十字會總會王淑芳秘書長、中華民國愛與進步消防公益協會王健宇理事長共同參與。

▲學員進行城市搜救訓練

消防署111 年起即與 A-PAD 合作派遣教官前往斯里蘭卡辦理急流及繩索救援課程，累積訓練當地人員超過百名，今年台灣消防發展與交流協會大力支持消防署辦理本次訓練，並捐贈臺灣製搶救設備予A-PAD，充分展現政府與民間合作能量及臺灣在國際救援上的軟實力。（照片消防署請提供）