防災知識深入基層《臺灣全民安全指引》宣講會澎湖天后宮開講

為推動全民防災觀念，內政部日前遠赴澎湖天后宮舉辦第八場臺灣全民安全指引宣講會，由行政院政務委員季連成、內政部國土管理署署長吳欣修主講，現場聚集四百餘位民眾熱情參與，澎湖縣長陳光復及澎湖天后宮蔡光明主委也蒞臨致詞。

陳縣長致詞時表示，感謝內政部在全臺各地辦理「臺灣全民安全指引」宣講會，讓民眾更加了解在氣候變遷影響下，各類災害的因應之道。澎湖縣同樣也會面臨颱風、地震，甚至海嘯等潛在風險，更需要完善的防災知識與準備。《臺灣全民安全指引》這本書彙集了眾多專業人士的經驗與智慧，內容實用且具體，教導民眾在緊急狀況發生時如何正確避難，進而保護自己與家人的生命安全。

澎湖天后宮蔡光明主委表示，很感謝內政部選擇澎湖天后宮作為「臺灣全民安全指引」宣講活動的場地，也感謝季政務委員親蒞澎湖向大家詳盡說明《臺灣全民安全指引》的內容，讓在地民眾能更清楚了解防災與安全的重要知識，蔡主委也對於季政務委員在花蓮救災的指揮與調度特別表示敬佩之意。

國土管理署署長吳欣修提醒民眾平時就要有危機意識，做好防災用品的準備，像是飲用水、電池及常備藥物，吳署長也指出，當此網路訊息快速流通的時代，民眾在接收到訊息前務必先行查證，確認訊息的正確性。吳欣修也表示，災害發生時要能自救、救人，可以透過防災士的訓練，取得專業知識與技能，希望民眾能踴躍參加防災士的培訓。吳署長指出，《臺灣全民安全指引》這本書正是提醒全民建立危機意識，平時做好準備，居安思危，才能在關鍵時刻冷靜應變，降低災害所帶來的風險與衝擊。

季政務委員表示，特別選擇外島及東部進行宣講，希望讓離島及偏遠地區感受到政府對於居民的關心，季政委以之前花蓮縣光復鄉堰塞湖事件為例，提醒防災首重避災及離災，他在十月十八日光復鄉居民疏散撤離演練時，也特別提醒居民要備妥避難包。光復鄉能加速復原，要感謝超過五十萬名「鏟子超人」與國軍共同投入救災，另外從花蓮經驗，季政委也提醒平時確認廣播系統正常運作的重要性，廣播可在第一時間即時傳遞關鍵資訊，協助民眾因應各類災害。

季連成也指出，手機細胞簡訊警示同樣不可或缺，如日前臺北車站突發事件，若能即時發布細胞簡訊，將有助於民眾提早避難、降低傷亡風險。面對危機來臨，我們要強化軍隊、政府、民眾及國際民主友邦等四大韌性，透過中央與地方分工合作及即時聯繫，確保指揮體系順暢，並結合民眾自主防災行動。季政委最後呼籲，全民應善用《臺灣全民安全指引》，並下載警政署防災 APP，只有國家自我強化，才能嚇阻外來的威脅。