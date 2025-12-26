防災立國 日本內閣決議設立權責部門與學校

高市內閣通過決議要設置防災廳 圖：翻攝自日本內閣府的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本政府今（26）日上午在內閣會議上決定，設立「防災廳」的基本方針，該機構將作為災害應變的指揮中心。新機構將直接隸屬於內閣，由首相領導，相關內閣大臣有權向各部會和機構提出建議。該方針明確指出，為應對諸如南海海槽地震等「國難級災害」。日本政府將「實現以人的生命和人權為先的『防災立國』」。

《讀賣新聞》報導，日本政府計畫在明年1月召開的國會例會上通過相關立法，於明年11月啟動「防災廳」。

報導指出，此基本方針將「防災廳」定位為與「數位廳」和「重建廳」一樣的「直接隸屬於內閣」的機構。其主要職責包括：(1) 制定與防災相關的基本政策和國家戰略；(2) 全面進行防災工作；(3) 從災害發生到災後復原重建，發揮指揮中心的作用。將在相關內閣大臣的領導下設立四個部門，分別是「綜合政策部」、「災害應變部」、「防災害規劃部」和「區域防災部」。

新的「防災廳」將由內閣府「防災擔當」團隊（目前約220名員工）擴充重組而成。該廳也規定，內閣各相關部會大臣「有義務尊重」相關大臣提出的建議。相關大臣也被賦予向內閣總理大臣提交建議的權力，其基本方針強調「打破政府各部會和機構之間的壁壘，展現強有力的領導」。

該廳還宣布了一項政策，旨在透過設立區域基地，加快應對南海海槽地震以及日本海溝和千島海溝附近俯衝帶地震（尤其值得關注）的準備工作。預計從2027財年起，將在預計受這兩次地震影響的地區各設立一個基地。

災害管理機構的工作人員將除從內部招募人才外，還將從相關公共和私營機構招募人員。該機構還計劃考慮設立一所名為「防災大學校（暫定名）」的教育培訓機構，重點在於人力資源發展和改善工作條件。

此外，該機構還將推廣人工智慧（AI）和數位技術的應用，以及災害救援機器人的研發。

