▲黃昭欽次長與疏散撤離有功獎得獎人員合照。

【記者 謝雅情／南投 報導】為強化臺灣第一線土石流災害防救能力，農業部農村發展及水土保持署持續推動自主防災社區2.0計畫，今（12）日舉辦「114年優質自主防災社區授證暨土石流防災專員卓越貢獻頒獎典禮」，由農業部黃昭欽次長出席頒獎。

本次典禮以「防災薪火淬金銀，銅心協力護家園」為主題，對本年度優質自主防災社區授予金質、銀質及銅質認證，同時表揚18位服務年滿20年土石流防災專員，並肯定在應變期間疏散撤離成功、表現卓越社區，藉由典禮展現全民防災紮根成果及防災夥伴持續奉獻精神。

展現防災韌性 疏散有功減少傷亡

黃昭欽次長說明，隨著極端氣候頻繁發生，土石流及大規模崩塌等複合型災害威脅日益增強。本年度「疏散撤離有功獎」特別表彰在0728豪雨及樺加沙颱風期間，面對土石流入侵民宅仍能及時應變、成功疏散居民，無人傷亡的防災社區典範。高雄市六龜區大津里、中興里、新發里、桃源區勤和里及花蓮縣光復鄉大馬村成功經驗，彰顯了長期防災訓練重要性及自主防災社區深耕成效和韌性。

▲陳俊言署長與土石流防災專員卓越貢獻獎合照。

持續推動自主防災 精進社區防救災量能

「自主防災社區2.0推動計畫」便是以全民參與、由下而上、因地制宜的核心精神辦理，以社區為主體，根據社區防災能量與資源訂定推動順序，讓地方政府得以依據不同等級給予相對應的防災策略，將資源挹注在最需要的村里；同時，導入專業輔導團隊的力量進駐村里進行輔導，建立良好防災夥伴關係，建立社區專屬防災計畫輔佐社區成長，有效提升基層防救災能量，強化地方政府土石流及大規模崩塌災害防救效率，落實全民防災目標。

本年度有22處社區獲得銅質認證，31處社區成功從銅質升級為銀質認證，9處社區在歷經警戒發布後、具成功疏散淬鍊晉升為金質社區，黃次長特別感謝所有長期致力於防災工作的社區居民與防災專員，在防災工作上積極進取及其強大應變能力。

表彰卓越防災專員 守護家園堅實力量

黃昭欽次長進一步強調，本年度計18位服務滿20年的土石流防災專員獲頒「卓越貢獻獎」，表揚他們20年來在土石流防災工作中不懈努力與卓越貢獻。這些專員為無給職志工，但他們卻在颱風豪雨來臨時，毫不猶豫地堅守崗位，協助觀測、通報、疏散與宣導，成為防災工作中最堅實的防線。隨著防災專員持續努力與防災知識累積，將來會有更多人加入到這個大家庭，推動更強大的自主防災網絡。

▲陳俊言署長與金質認證社區合照。

傳承防災精神 攜手共築韌性家園

農村水保署陳俊言署長表示，未來將持續深化自主防災社區發展，進一步導入智慧防災概念，運用科技讓防災工作更加即時與有效。在未來的防災道路上，持續加強社區防災資源並深化與各界合作，提升全國防災能力，並確保每個社區能夠在面對災難時快速應變、成功守護。

今日授證典禮不僅是對防災社區與防災專員所做努力的榮耀見證，更是對防災精神薪火相傳的強力承諾。農村水保署將繼續攜手各界夥伴，讓自主防災力量更加堅實與深遠，為臺灣的防災事業寫下更美好的未來篇章。（照片農村水保署提供）