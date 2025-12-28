防災觀念從小扎根非常重要 許瑞明呼籲備好救難包

從軍中退伍之後，許瑞明回到故鄉臺東從事環境教育與社區工作，他體認到防災向下扎根的重要，也呼籲緊急救難包平常就要先準備好。

身處歐亞大陸板塊與菲律賓海洋板塊縫合帶的臺灣，因為板塊擠壓造成的頻繁地震，最近連續多天多起地震讓許多人心生恐懼。從事環境教育的社區工作者許瑞明認為，防災觀念向下扎根非常重要，它就像技能一樣，如果小孩子從小就學會了這方面的知識，就是一輩子帶得走的能力，可以在災難發生時，做出正確的反應，確保生命安全。

從軍中退伍之後，許瑞明回到故鄉臺東從事環境教育與社區工作，他體認到防災向下扎根的重要，經常會在社區裡對小學生及青少年舉辦小型的防災演練課程。

許瑞明表示，防災教育從小就要培養正確觀念，如果小朋友從小就學習到這些知識，就像學會技能一樣，可以一輩子都帶在身上，遇到困難或危險，能夠當機立斷做出正確的措施和決定，除了確保自身安全，甚至行有餘力時，還可以幫助其他人。

許瑞明談到，面對重大災難要安然度過，就必須先了解生存的三大要件：水、食物、庇護所。獲得飲水是生存最重要的事，人在沒有食物的情況下，可以支撐三天到一個禮拜甚至更久，但是如果缺乏飲水在幾個小時內，可能就會脫水，甚至發生更嚴重的後果，所以獲取穩定供應的乾淨飲水是生存的第一要件。食物的準備必須考量可持續性，永續發展必須以持續獲得食物為前提。在解決基本民生問題後，擁有或建造一個庇護所，是穩定生存下去的基礎。

把軍中所學運用在生活中的許瑞明指出，緊急救難包平常就要先準備好，如果細分的話可以分近、中、長程的作法，內容包含:水、食物和隔熱氊或睡袋，如果有帳篷更好，人在危難中做好保暖，體能可以持續比較久的時間。近程的緊急救難包可以先把金錢、信用卡、健保卡、手機、重要文件先集中在一起，和水、食物、睡袋裝成救難包，並且擺在隨手一拿，就可以奪門而出的地方，而不是事後再返家來拿。